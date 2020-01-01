Представники України та Великої Британії обговорили ситуацією в Азово-Чорноморському регіоні

16:01 07.02.2020   Украина

В Одесі відбулася зустріч представників командування ВМС ЗС України й Міністерства оборони Великої Британії.

Британську делегацію очолив директор Департаменту євроатлантичної безпеки Міністерства оборони Великої Британії пан Нік Герр, повідомляє Інформаційне агентство Міністерства оборони України.

Під час брифінгу, який відбувся на борту фрегата «Гетьман Сагайдачний», командувач ВМС ЗС України адмірал Ігор Воронченко ознайомив присутніх з поточною ситуацією в Азово-Чорноморському регіоні, розповів про стан і перспективи розвитку національного флоту та морської піхоти, а також подякував партнерам за незмінну підтримку уряду Великої Британії та реальне розуміння ситуації в Україні щодо подій на Сході, в Криму і ситуації в Чорному морі.

— Ваша постійна допомога та тісна співпраця — ще одне підтвердження того, що спільними зусиллями можна впливати на такого ворога, як Російська Федерація, — наголосив адмірал Ігор Воронченко.

Зі свого боку пан Нік Герр зазначив, що Велика Британія абсолютно віддана позиціям територіальної цілісності, свободи навігації та її безпеки в Україні.

— Це важливо не лише для вашої країни, а й для всіх країн світу, зокрема і Великої Британії. В Україні ми проводимо різні види підготовки, але нині зміщуємо акценти, приділяючи більше уваги співпраці з Військово-Морськими Силами України, — підкреслив Нік Герр. — Дякуємо за плідну співпрацю та за те, що не лише ми вчимо вас, а й самі маємо можливість учитися на вашому багатому досвіді.

Після завершення брифінгу учасники мали змогу відвідати й оглянути малі броньовані артилерійські катери проєкту 58155 та катери типу «Айленд».



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