Бійня в північній провінції Сирії під назвою Ідліб відновилася. І закономірність, за якою вона відбувається, дуже знайома. Розриваючи останні домовленості про припинення вогню, які діяли лише два дні, сирійські, російські й іранські сили бомбардують й обстрілюють цивільні цілі. Через це лише в січні 150 тисяч мирних сирійців втратили житло.

Про це пише Washington Post з посиланням на дані «Міжнародного червоного хреста», повідомляє УНІАН.

До цього часу війська захопили два міста вздовж стратегічної дороги, яка сполучає Дамаск з Алеппо. Досі лишається не відомим, чи зможуть вони відбити решту провінції, яка лишається під контролем сирійських повстанців.

Якщо так, тоді, на думку Держдепартаменту США, три мільйони біженців підуть через кордон в Туреччину, серед яких заховаються бойовики груп, пов’язаних з «Аль-Каїдою». Окрім екстремістів єдиний протест проти цього наступу Сирії, Росії й Ірану чинить Туреччина, яка розгорнула власні війська в Ідлібі й підтримує деякі сирійські групи. Це призвело до початку сутичок між військами турецького й сирійського урядів цього тижня, які призвели до втрат з обох боків.

Тим часом, між Анкарою і Москвою зростає напруга, підриваючи порозуміння між турецьким президентом Раджепом Таїпом Ердоганом і російським правителем Володимиром Путіним.

Вашингтон може отримати збочене задоволення від скрутного становища Ердогана, який нашкодив двостороннім відносинам, купивши у Росії зброю й відтіснивши американські й курдські сили зі ще одного регіону на півночі Сирії.

Турецький президент тепер зіштовхнувся з тією ж підступністю Росії, яка роками бентежила адміністрацію Барака Обами. Москва обіцяє стримувати режим Башара Асада, а потім допомагає йому в наступі, умисне скидаючи бомби на школи, лікарні й ринки.

Разом з тим, США не можуть допустити катастрофу в Ідлібі. Новий наплив біженців у Туреччину може призвести до чергової дестабілізації Європи. Міжнародні терористи, загнані в глухий кут у провінції, серед яких є бойовики «Ісламської держави», можуть розчинитися між мирними людьми теж. Крім того, новий наступ може створити страшну гуманітарну кризу.

Адміністрація Дональда Трампа намагалася підтримати Туреччину, принаймні на словах. Держсекретар Майк Помпео виступив з заявою 27 січня, в якій засудив «невиправдані атаки проти людей на північному заході Сирії». Він проголосив, що «США готові піти на рішучі дипломатичні й економічні дії проти режиму Асада й будь-якої держави чи особи, яка допомагає втіленню його жорстоких намірів».

В брифінгу для репортерів у середу спеціальний представник Держдепартаменту в Сирії Джеймс Джеффрі звинуватив у новому наступі Москву.

Можна було б зробити висновок, що нові санкції США проти Росії на підході. Але Джеффрі дав зрозуміти, що це не так. «Ми схильні зосередитися на тиску проти Сирії й сирійського уряду», - сказав він. Видання пише, що це нічого не дасть. Сирійська економіка й без того в руїнах. Якщо адміністрація Трампа дійсно хоче зупинити нову криваву баню, їй потрібно зосередити свій тиск не на Дамаску, а на Москві.



