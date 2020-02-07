Стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США 412TW (бортовой номер 04-2021, позывной FORTE10) взлетел с авиабазы Sigonella и выполняет задачи в районе оккупированного Крымского полуострова.

Об этом сообщается в Twitter ресурса PlaneRadar, передает Флот2017.

БПЛА RQ-4B Global Hawk проводит стратегическую воздушную разведку на глубину более 200 км на территории противника. Выполняя задачи над оккупированным Крымом, дрон осуществляет разведку точечных целей с высоким разрешением и передают развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи.

Отметим, что RQ-4A Global Hawk может находится в воздухе в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. м.

Дрон данного типа с позывным FORTE10 проводил мониторинг этого района 17-го и 23-го января 2020 года.