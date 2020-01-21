"Воду до Криму? Абсурд!" Джемілєв розвінчав гучний фейк
|15:01 07.02.2020
|Крым
Перший глава Меджлісу кримськотатарського народу, уповноважений президента України з питань кримськотатарського народу народний депутат України Мустафа Джемілєв заявив про те, що відновлення водопостачання анексованого Росією Криму виключене.
"Абсурд. Таке взагалі не обговорюється", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи припущення про те, що на виїзному засіданні Комітету Верховної Ради з прав людини 11 лютого може бути ухвалене таке рішення.
"Крім того, Комітет із прав людини не уповноважений на це", – додав він як член цього Комітету.
На думку Джемілєва, теза про те, що на півострові проживають громадяни України, які перебувають у тяжкому становищі і потребують допомоги, не може бути виправданням для відновлення водопостачання.
"Людям ми обов'язково допоможемо. Щойно ми звільнимо Крим від окупації, ми їм одразу ж допоможемо", – наголосив він.
Джемілєв сказав, що подача води у Криму не буде означати остаточну втрату півострова для України.
"Але це буде аргументом для західних країн зняти санкції з Росії. Оскільки ми вчиняємо так, з якого дива вони боротимуться за окуповані території?" – зауважив він.
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