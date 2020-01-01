В Росії об’єднують компанії “Су” та “МіГ”

14:41 07.02.2020   Россия

Компанії виробники літаків «Су» та «МіГ» об’єднають у структурі Об’єднаної авіабудівної корпорації (ОАК).

Про це повідомила прес-служба корпорації, передає Український мілітарний портал.

Новостворений дивізіон військової авіації ОАК займатиметься розробкою та виробництвом всієї російської бойової авіації.

Також новостворений підрозділ буде займатися просуванням та продажем всієї лінійки бойових літаків на зовнішні ринки.

Керівником об’єднання призначений генеральний директор корпорації “МіГ” Ілья Тарасенко.

Зараз компанія «Сухой» серійно виготовляє бойові літаки Су-30, Су-34 та Су-35, а також проводить роботи з розробки та підготовки до серійного виробництва багатоцільового літака 5-го покоління Су-57 (ПАК ФА).

Російська літакобудівна корпорація «МиГ» входить до складу Об’єднаної авіабудівної корпорації (ОАК), займається розробкою та виробництвом винищувачів МіГ-29 та МіГ-35.

 



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