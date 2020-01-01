В Україні створять фонд реінтеграції "Крим" і центр для подачі позовів проти РФ

14:21 07.02.2020   Крым

В новому Міністерстві з питань окупованих територій України буде створено фонд реінтеграції "Крим", а також національний центр документування порушень прав і свобод на окупованих територіях України.

Про це заявила міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда, передає РБК-Україна.

За її словами, обидва проекти будуть фінансувати з державного бюджету. Їх запуск планується в 2020 році.

"Ми ініціювали створення національного центру документування фактів порушення прав і свобод людини на тимчасово окупованих територіях. Таким чином ми хочемо створити державну інституцію, яка буде формувати політичну позицію України. Зараз йде процес розробки механізму дії центру", - повідомила Оксана Коляда.

Вона зазначила, що центр документування стане основою для подачі позовів у міжнародні суди у справах України проти Росії.

Фонд "Крим" буде надавати гранти кримським конкурсам і фестивалям на території материкової України, науковим дослідженням, переміщеним з півострова ЗМІ, недержавним організаціям та іншим.

Нагадаємо, 5 лютого Кабмін ухвалив рішення про створення Міністерства з питань окупованих територій. Очікується, що нове Міністерство дасть можливість більш ефективно працювати над питаннями роботи з людьми, які залишилися на окупованих територіях або з переміщеними особами.

Раніше повідомлялося, що в Україні почне мовлення телеканал для окупованих територій. На першому етапі він буде об'єднувати українсько - і російськомовні розважальні програми, серіали та кінофільми виробництва провідних українських медіагруп, інформаційне мовлення власного виробництва.



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