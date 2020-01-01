Зеленський має звернутись до Трампа з проханням надати для України статус основного союзника США

14:01 07.02.2020   Украина

Зеленський має звернутись до Трампа з проханням надати для України статус основного союзника США.

«Главком» публікує звернення дипломатів, науковців, військових до президента України Володимира Зеленського. Воно оприлюднене напередодні Мюнхенської конференції з питань безпеки. 

Безпека України понад усе! 

Громадяни України занепокоєні новим наростанням загрози нашій державі через агресивні заяви президента Росії щодо її територій, активізацію дій ворожих військових формувань на Донбасі. 

14 лютого 2020 року розпочнеться Мюнхенська конференція з безпеки, яка розглядатиме низку важливих світових безпекових питань. Очевидно, що не буде обділена увагою і російсько-українська війна. 

З 2014 року Україна є однією з трьох країн-кандидатів на отримання статусу основного союзника США, на який також  претендують Грузія і Молдова, що свого часу, як і Україна, стали жертвами агресії і так само тимчасово втратили частини своїх територій. Поза сумнівом, статус основного союзника посилить позиції України в її намірі вступити до НАТО, а разом з тим утвердить вагу Української держави на міжнародній арені. Надання такого статусу було б логічним кроком з боку США як держави-гаранта відповідно до Будапештського меморандуму.

Саме зараз – перед Мюнхенським форумом –  вкрай необхідним є звернення Президента України до державного керівництва США щодо отримання Україною спеціального статусу основного союзника США.

Україна має долучитися до тих 18 країн, які не є членами НАТО, але мають цей статус. 1 серпня 2019 року Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп надав такий статус Бразилії.   

Державний секретар США  Майк Помпео, перебуваючи з візитом в Україні, заявив, що США ніколи не визнають анексії Кримського півострова Росією. Це дає можливість Президентові 

України суттєво посилити переговорні позиції нашої держави. 

Днями минає шість років з початку війни, яку Російська Федерація розпочала проти  України.

Дату 20 лютого 2014 року Верховна Рада визначила як день вторгнення російських військ 

в Україну і саме від цієї дати ведеться  відлік тимчасової окупації Криму. 

Ця війна, як і Друга світова, триває вже шість років. У ній уже загинуло понад 13 тисяч осіб, з них чверть – цивільних, понад 30 тисяч – поранені. За даними прес-центру ООС, лише в перший місяць 2020 року на Донбасі загинули 11 військовослужбовців ЗСУ, 33 бійці отримали поранення.

Нині настав час кардинального посилення позицій України на міжнародній арені та зміцнення її безпеки. Президент України має зробити цей рішучий крок! 


Костюк Петро, полковник запасу, голова Львівської  обласної організації Спілки офіцерів України

Романчук Олег, доктор філософії, шеф-редактор журналу «Універсум», письменник, публіцист



Зінченко Арсен, доктор історичних наук, професор, народний депутат України 1-го скликання

Горелик Віталій, підприємець, дипл. інженер

Борщевський Сергій, Надзвичайний і Повноважний Посланник України, член Правління Національної спілки письменників України

Олег Бай, Надзвичайний і Повноважний Посланник 

Базилевський Борис, Надзвичайний і Повноважний Посол України 

Безсмертний Роман, Надзвичайний і Повноважний Посол України

Білоус В'ячеслав, народний депутат України  2-го скликання

Огризко Володимир, Надзвичайний і Повноважний Посол України, Міністр закордонних справ України (2007-2009)

Сергійчук Володимир, доктор історичних наук, професор 

Скіпальський Олександр, генерал-лейтенант, начальник ГУР МО України (1992-1997), двічі заступник голови СБУ (1997-98, 2006-2007), один з творців Спілки офіцерів України, почесний голова Об'єднання ветеранів розвідки України

Стріха Максим, доктор фізико-математичних наук, професор, президент Асоціації українських письменників

Турянський Ігор, Надзвичайний і Повноважний Посол, ветеран дипломатичної служби України, член Національної спілки журналістів України

Чорногуз Олег, письменник-романіст, сатирик, публіцист, заслужений діяч мистецтв України

Ющук Іван, професор Київського міжнародного університету, заслужений  діяч науки і техніки України

Якимович Богдан, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник культури України, професор Львівського національного університету імені Івана Франка  

Горинь Богдан, письменник, народний депутат України І-ІІ скликань

Юрій Щербак, письменник, надзвичайний і повноважний посол України 



Ще на цю тему:

14:15 24.12.2019
Закон про надання добровольцям статусу УБД офіційно вступив в силу
17:21 20.12.2019
Пристайко: поки не завершимо війну, РФ убиватиме в мирній Європі
15:01 20.12.2019
Міністр економічного співробітництва ФРН здійснить візит в Україну - Пристайко
14:45 20.12.2019
У МЗС повідомили про залучення учасників Будапештського меморандуму до допомоги Україні
09:30 20.12.2019
На півдні України реалізують проект територіальної оборони
08:15 20.12.2019
Україна домовляється з партнерами про "пояс безпеки" у Чорноморському регіоні
18:01 18.12.2019
Кабмін України виділив 12,3 млн грн на створення центру зберігання та оброблення даних у сфері нацбезпеки й оборони
15:30 18.12.2019
Рада остаточно скасувала депутатську недоторканність
20:15 10.12.2019
Міністр оборони: розведення військ по всій лінії фронту на Донбасі, як хотіла Росія, не буде
20:01 10.12.2019
У російських в'язницях утримують близько двох тисяч українців - Денісова
18:01 10.12.2019
Глава МЗС наголосив, що Донбас і Крим - це частини унітарної Української держави
13:15 10.12.2019
Арахамія заявив, що повернення українських полонених з Росії чекають до Нового року
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 06.02.2020
Рухнул оборот Бакинской фондовой биржи
20:30 31.01.2020
Азербайджан впервые будет представлен на крупнейшей и старейшей в странах Балтии турвыставке
19:20 21.01.2020
Баку и Тбилиси подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2020 год
17:30 21.01.2020
Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
Всі новини країни
Армения Армения
15:20 06.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении начались двусторонние ротные тактические учения
12:45 03.02.2020
В Армении возбудили еще одно дело после срыва тендера на поставку оружия из РФ
11:20 31.01.2020
ЮВО: В горах Армении танкисты учились уничтожать противника по методике «Танковая карусель»
16:15 29.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные сдают зачетны по боевой стрельбе
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
17:00 04.02.2020
ЄС: Мінімальна зарплата найнижча у Болгарії, найвища - у Люксембурзі
12:20 04.02.2020
Болгария инициирует возобновление дела против «Газпрома»
08:50 30.01.2020
Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку
Всі новини країни
Греция Греция
11:45 07.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
20:45 06.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
17:45 05.02.2020
Греція ввела реєстрацію для НУО, які працюють на островах з мігрантами
14:21 05.02.2020
Біля 2000 мігрантів протестували на грецькому острові Лесбос
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:40 06.02.2020
ЮВО: Военнослужащие разнородовых подразделений применили новейшие тактические приемы на учениях в Абхазии
20:10 04.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии прошли учения мотострелков
18:45 04.02.2020
В Южной Осетии покончил с собой солдат-контрактник из России
18:15 04.02.2020
ЮВО: Подразделения российской военной базы в Южной Осетии проведут боевые стрельбы
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:21 07.02.2020
Президент Молдови Додон готовий надати широку автономію Придністров'ю
18:00 06.02.2020
В Молдове судят экс-главу спецслужбы
17:00 06.02.2020
Через негоду не працюють пункти пропуску на кордоні з Молдовою / Фото
19:15 29.01.2020
Президент Молдови хоче "всидіти на двох стільцях"
Всі новини країни
Россия Россия
18:45 07.02.2020
Росія перекинула війська з північного сходу Сирії - ЗМІ
17:43 07.02.2020
МЗС РФ розкритикувало грецького автора путівників за "очорнення Росії та РПЦ"
16:42 07.02.2020
Діючий глава ОБСЄ, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама 26 лютого здійснить візит до Росії
15:41 07.02.2020
Washington Post: США пора ввести санкції проти Росії за нову криваву бійню в Сирії
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:45 07.02.2020
Президент Румунії повторно висунув кандидатуру Орбана в прем’єри
19:41 05.02.2020
Парламент Румунії виніс вотум недовіри уряду
13:40 31.01.2020
Потужний землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини
18:45 30.01.2020
У Румунії опозиція ініціювала вотум недовіри уряду
Всі новини країни
Турция Турция
19:41 07.02.2020
В Туреччині запущено виробництво танків Kaplan MT
18:01 07.02.2020
Стали відомі ймовірні причини катастрофи літака у Стамбулі
10:30 07.02.2020
Жертвами сходження лавини в Туреччині стала 41 людина
19:15 06.02.2020
Туреччина перекинула танки в Ідліб / ВІдео
Всі новини країни
Украина Украина
19:21 07.02.2020
У Вайля идея направить воду по Северо-Крымскому каналу вспять – с Юга на Север
19:01 07.02.2020
Денісова заявила про порушення прав фігуранта "Хізб ут-Тахрір" в РФ
17:21 07.02.2020
У Маріуполі та Сєвєродонецьку побудують військові бази за стандартами НАТО - Загороднюк
17:01 07.02.2020
Адвокат кримських татар: За читання книг можна отримати більше, ніж за теракт
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд