Политзаключенный Абдуллаев в СИЗО РФ содержится с ВИЧ-инфицированным
|13:45 07.02.2020
|Крым
Крымскотатарский политзаключенный, фигурант «дела о так называемом терроризме» Теймур Абдуллаев удерживается в одной камере в СИЗО Таганрога с ВИЧ-инфицированным заключенным.
Как сообщил адвокат Айдер Азаматов, Теймур Абдуллаев уже месяц удерживается в СИЗО российского Таганрога, условия содержания — нечеловеческие, передает ATR.
«СИЗО, которое находится в Таганроге, кардинально отличается от других теми условиями, которые не соответствуют никаким стандартам. Он (Теймур Абдуллаев — ред.) сказал, что спит в куртке, отопления практически нет, горячей воды нет. Более того он содержится с ВИЧ-инфицированным заключенным в этой камере», — отметил Азаматов.
Напомним, ранее мать политзаключенных Узеира и Теймура Абдуллаевых, фигурантов «дела о так называемом терроризме» (первая симферопольская группа), рассказала о нечеловеческих условиях содержания сыновей в российском СИЗО.
Верховный суд в Москве 24 декабря сократил сроки заключения крымскотатарским политзаключенным, фигурантам «дела о так называемом терроризме» (первая симферопольская группа) на 6 месяцев. Так, Абдуллаев Теймур приговорен к 16 годам 6 месяцам, Абдуллаев Узеир — к 12 годам и 6 месяцам, Исмаилов Рустем — к 13 годам и 6 месяцам, Джемаденов Эмиль — к 11 годам и 6 месяцам, Салединов Айдер — к 11 годам и 6 месяцам в исправительной колонии строгого режима.
Как известно, в октябре 2016 года стало известно о проведении сразу в нескольких районах оккупированного Крыма незаконных обысков в домах крымских татар. После обысков были задержаны Рустем Исмаилов, Эмиль Джемаденов, Айдер Салединов, Узеир Абдуллаев и Теймур Абдуллаев.
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