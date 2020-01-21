Чубаров назвал три первых пункта по деоккупации Крыма

13:30 07.02.2020   Крым

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал, какие действия он бы предпринимал в первую очередь, чтобы приблизить деоккупацию Крыма.

Об этом он рассказал в эфире программы «PRIME:Борисов» на телеканале ATR.

«Первое, я бы никогда не говорил ни с кем об освобождении временно оккупированных территорий Донбасса без Крыма. Я бы не разделял Донбасс и Крым. Это первое и обязательное, где бы я ни был», — отметил Чубаров.

Он также заявил, что с Россией нельзя вступать ни в какие отношения, кроме переговоров о деоккупации.

«Как только мы бросимся обсуждать Донбасс и якобы согласимся с партнерами, что, мол, Крым — это на втором этапе, мы обманем тогда и себя, и народ Украины, и крымских татар. Это первое. Во-вторых, я бы не вступал ни в какие отношения с Россией, кроме переговоров об освобождении оккупированных территорий и требовал бы этого от всех своих партнеров... Я бы пытался сделать все, чтобы наше государство было более решительным, чтобы не дать нашим партнерам избегать защиты наших общих целей», — подчеркнул Чубаров. 

Глава Меджлиса крымскотатарского народа также отметил, что люди в Крыму должны знать, что их ждет после деоккупации.

«Я бы очень четко сказал всем людям, которые в Крыму, что ни один из тех, кто там находится в условиях оккупации, кроме прямых пособников оккупантов, которые пошли во власть по собственному желанию, кроме тех, кто преследует других граждан, что никто не будет репрессирован, никто не будет нести правовую ответственность, потому что там же российская пропаганда крутит им голову... Эти люди должны просто понять, что они оказались в условиях оккупации не потому что они чем-то пошли навстречу россиянам, а потому что наше государство не смогло их защитить. Кроме тех, которые сами добровольно сознательно пошли в структуры власти репрессировать других людей», — рассказал он.

Чубаров также подытожил, что все, кто заехал в Крым после оккупации, должны будут немедленно покинуть полуостров.



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