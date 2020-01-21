Вопрос о крымскотатарской автономии не должны решать на референдуме — Чубаров

13:15 07.02.2020   Крым

По словам главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, вопрос о создании крымскотатарской автономии не должен решаться на референдуме.

Об этом он заявил в эфире программы «PRIME:Борисов» на телеканале ATR.

«Там, где есть безусловное право или, в нашем случае, естественное право, там не требуется никаких референдумов или никакого согласия. <...> И то, что идет речь о самоопределении любого народа, в том числе и крымскотатарского народа, это и есть одно из таких — то, что мы называем естественным правом. И именно это право и необходимость его реализации — оно не может оспариваться никем в нормальных ситуациях», — объяснил Чубаров.

По его мнению, на референдуме вопрос создания крымскотатарской автономии решаться не может.

«Надо говорить о каких-то конкретных вещах, но не говорить: «Давайте говорить о вашем праве, о вашей автономии на референдуме». Нет. На референдуме мы ни о чем говорить не будем и это утверждение», — заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Чубаров подчеркнул, что подобные вопросы не решаются путем референдума.

«Пытаясь решить вопрос самоопределения крымскотатарского народа в ситуации, когда народ находится в меньшинстве, мы находим для него правовой инструментарий, чтобы его уравнять в правах и одновременно гарантируем права для других. Эти все моменты говорят о том, что такие вещи не на референдумах решаются», — отметил он.

Напомним, ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что вопрос создания национально-территориальной автономии крымскотатарского народа в составе Украины необходимо рассматривать, но его стоит вынести на публичный дискурс.



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