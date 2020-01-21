В оккупированном Крыму состоялось оглашение приговора по уголовному делу обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

Об этом сообщили в Южном военном окружном суде, передают Новости Крыма.

Мирзоев Мустофо Зафарович – именно так зовут подсудимого – признан виновным в пропаганде терроризма через Интернет. Его приговорил к лишению свободы на срок 5 лет в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с приговором "суда" Мирзоев признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии общего режима.

В пресс-службе уточнили, что приговор в законную силу ещё не вступил и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.