Сильные осадки ожидаются в оккупированном Крыму, ситуация с запасами воды должна улучшиться - российский гидрометцентр
|12:30 07.02.2020
|Крым
Атмосферный фронт принесет на аннексированный Крымский полуостров сильные осадки и порывистый ветер.
Об этом сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Сегодня и завтра в связи с прохождением фронта ожидаются сильные осадки в Крыму в трех фазах - снег, мокрый снег и дождь. Будет улучшена ситуация с ненаполненными водохранилищами, но с точки зрения погоды будет нерадостно", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" в четверг.
При прохождении фронтального раздела в регионе ожидается сильный ветер в порывах до 20-22 м/с, добавил собеседник агентства. Температура в ближайшие двое суток будет сравнительно низкой: ночью немного ниже нуля, днем около нуля.
Как сообщало, запасов в водохранилищах оккупированного Симферополя осталось на 90-100 дней.
Они опустели из-за отсутствия осадков, уровень воды в два раза ниже, чем год назад. "Председатель" госкомитета по водному хозяйству и мелиорации оккупированного Крыма Игорь Вайль называл ситуацию напряженной.
Представители администрации оккупированного Симферополя в среду утром заявили, что решили ограничить подачу воды: с 10 февраля должны были полностью отключить горячее водоснабжение в будние дни, а холодную подавать по графику - утром и вечером по четыре часа.
Тем не менее, позже решили повременить с введением графика, получив свежий прогноз по осадкам.
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