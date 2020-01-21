Атмосферный фронт принесет на аннексированный Крымский полуостров сильные осадки и порывистый ветер.

Об этом сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодня и завтра в связи с прохождением фронта ожидаются сильные осадки в Крыму в трех фазах - снег, мокрый снег и дождь. Будет улучшена ситуация с ненаполненными водохранилищами, но с точки зрения погоды будет нерадостно", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" в четверг.

При прохождении фронтального раздела в регионе ожидается сильный ветер в порывах до 20-22 м/с, добавил собеседник агентства. Температура в ближайшие двое суток будет сравнительно низкой: ночью немного ниже нуля, днем около нуля.

Как сообщало, запасов в водохранилищах оккупированного Симферополя осталось на 90-100 дней.

Они опустели из-за отсутствия осадков, уровень воды в два раза ниже, чем год назад. "Председатель" госкомитета по водному хозяйству и мелиорации оккупированного Крыма Игорь Вайль называл ситуацию напряженной.

Представители администрации оккупированного Симферополя в среду утром заявили, что решили ограничить подачу воды: с 10 февраля должны были полностью отключить горячее водоснабжение в будние дни, а холодную подавать по графику - утром и вечером по четыре часа.

Тем не менее, позже решили повременить с введением графика, получив свежий прогноз по осадкам.