Экипаж подлодки ЧФ РФ «Ростов-на-Дону» провел учение по эвакуации через торпедный аппарат
|12:14 07.02.2020
|Крым
Экипаж подводной лодки Черноморского флота России «Ростов-на-Дону» провел учения по эвакуации из аварийной субмарины через торпедный аппарат.
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота России, передает Крым Информ.
Учения прошли на учебно-тренировочном комплексе подводников, который расположен в Новороссийской военно-морской базе. Кроме выхода через торпедный аппарат подводники провели тренировку по посадке в надувной спасательный плот ПСН-10.
На флоте подчеркнули, что выход через торпедный аппарат является одним из основных способов аварийного покидания подводной лодки и такие тренировки проходят регулярно в соответствии с планом боевой подготовки флота.
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