Экипаж подводной лодки Черноморского флота России «Ростов-на-Дону» провел учения по эвакуации из аварийной субмарины через торпедный аппарат.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота России, передает Крым Информ.

Учения прошли на учебно-тренировочном комплексе подводников, который расположен в Новороссийской военно-морской базе. Кроме выхода через торпедный аппарат подводники провели тренировку по посадке в надувной спасательный плот ПСН-10.

На флоте подчеркнули, что выход через торпедный аппарат является одним из основных способов аварийного покидания подводной лодки и такие тренировки проходят регулярно в соответствии с планом боевой подготовки флота.