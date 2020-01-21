Разведчики ЧФ РФ проводят учения в оккупированном Крыму
|12:01 07.02.2020
|Крым
Военнослужащие разведывательных подразделений армейского корпуса Черноморского флота России приступили к проведению в оккупированном Крыму практических занятий в ходе полевых сборов.
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота РФ, передает Крым Информ.
Также оккупанты отрабатывают задачи по организации наблюдательных постов, засад, бесшумного передвижения и маскировки. В рамках полевого сбора разведчики выполняют учебные и контрольные упражнения стрельб из штатного стрелкового оружия, а также сдают нормативы по посадке и десантированию с вертолета.
Всего в сборах разведывательных подразделений задействовано более 100 военнослужащих. Сборы продлятся до конца текущей недели.
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