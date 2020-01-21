Военнослужащие разведывательных подразделений армейского корпуса Черноморского флота России приступили к проведению в оккупированном Крыму практических занятий в ходе полевых сборов .

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота РФ, передает Крым Информ.

Также оккупанты отрабатывают задачи по организации наблюдательных постов, засад, бесшумного передвижения и маскировки. В рамках полевого сбора разведчики выполняют учебные и контрольные упражнения стрельб из штатного стрелкового оружия, а также сдают нормативы по посадке и десантированию с вертолета.

Всего в сборах разведывательных подразделений задействовано более 100 военнослужащих. Сборы продлятся до конца текущей недели.