Землетрус магнітудою 5,5 стався в п’ятницю біля узбережжя острова Кріт у Греції.

Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр, передає УНН.

За даними сейсмологів, епіцентр стихії знаходився в 132 км на схід від міста Іракліон, де проживають близько 138 тис. осіб. Осередок залягав на глибині 2 км.

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Нагадаємо, у Карибському морі біля Ямайки стався потужний землетрус магнітудою 7,7.