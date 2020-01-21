У Греції стався потужний землетрус
|11:45 07.02.2020
|Греция
Землетрус магнітудою 5,5 стався в п’ятницю біля узбережжя острова Кріт у Греції.
Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр, передає УНН.
За даними сейсмологів, епіцентр стихії знаходився в 132 км на схід від міста Іракліон, де проживають близько 138 тис. осіб. Осередок залягав на глибині 2 км.
Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.
Нагадаємо, у Карибському морі біля Ямайки стався потужний землетрус магнітудою 7,7.
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