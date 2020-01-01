Британія анонсувала зняття частини санкцій з Росії
|11:30 07.02.2020
|Россия
Уряд Великої Британії має намір зняти з Росії та інших країн частину торговельних санкцій після завершення перехідного періоду після виходу країни з ЄС.
Про це йдеться у заяві, опублікованій Департаментом міжнародної торгівлі на сайті британського уряду, повідомляє Укрінформ.
До списку російських товарів, з яких уряд Британії має намір зняти антидемпіндгові мита, потрапили такі товари, як алюмінієва фольга, феросиліцій, труби і труби безшовні із заліза або сталі, трубопровідна арматура із заліза і сталі, сечовина.
Крім того, в списку також зазначені товари, з яких мита зняті не будуть.
Як відомо, в ніч на 1 лютого 2020 року Велика Британія офіційно перестала бути членом Європейського Союзу.
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