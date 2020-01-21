Двом бойовикам "самооборони Криму" повідомили про підозру

11:15 07.02.2020   Крым

 Слідчі поліції Криму повідомили про підозру двом учасникам незаконного збройного формування.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

За словами заступника начальника поліції Криму Сергія Пантелеєва, слідчі Головного управління поліції Криму повідомили про підозру двом учасниками незаконного збройного формування так званої "самооборони Криму". Фігурантам інкримінують вчинення злочину проти громадської безпеки, передбаченого ч.1 ст. 260 КК України (створення та діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим непередбачених законом збройних формувань). 

"Поліцейські встановили, що зловмисники протягом лютого-березня 2014 року несли бойові чергування на незаконно створеному блокпості поблизу м. Красноперекопськ. Вони здійснювали перевірку документів та обшуки автомобілів з метою виявлення та затримання проукраїнські налаштованого населення АР Крим", - повідомив Сергій Пантелеєв.

Він додав, що за час "служби" підозрювані були нагороджені медалями "За защиту Крыма" та "За возращение Крыма". Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

"Загалом за півтора року співробітники слідчої групи поліції Криму встановили повні анкетні дані понад 1300 учасників НЗФ "самооборона Криму", а також конкретні дії кожного фігуранта під час окупації півострову. Відтак повідомлено про підозру 225 учасникам НЗФ. Досудове розслідування триває",- зазначив заступник начальника поліції Криму – начальник слідчого відділу Сергій Пантелеєв.

Нагадаємо, колишньому прокурору Роздольнинського району АР Крим повідомили про підозру у державній зраді.



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