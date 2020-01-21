До активіста Приходька в СІЗО у Криму ще досі не пускають священика - адвокат

11:01 07.02.2020   Крым

 Заарештованому в окупованому Криму проукраїнському активісту Олегу Приходьку в СІЗО Сімферополя продовжують відмовляти в побаченнях зі священником – архієпископом Кримської єпархії ПЦУ Климентом.

Про це повідомив адвокат Назім Шейхмамбетов, передає УНН.

"В кінці січня ми отримали відмову у відвідуванні священнослужителем Олега Приходько. Раніше відмову слідство мотивувало тим, що організація, від якої відправляє службу Климент, не зареєстрована. Далі ми надали відповідні документи. Цього разу вони мотивували відмову тим, що не можуть надати побачення з огляду на те, що ведуться оперативно-розшукові та слідчі заходи, тому зустріч з третіми особами може спричинити розголошення інформації, яка може зашкодити слідству", - розповів Шейхмамбетов.

За словами адвоката, питання зустрічі Приходько й архієпископа Климента в СІЗО намагалися вирішити через офіс українського омбудсмена.

"З нами виходила на контакт уповноважена з прав людини Верховної Ради України Людмила Денисова і вона на своєму рівні, наскільки мені відомо, направляла відповідне звернення Тетяні Москалькової (російський омбудсмен –ред.), однак питання досі не вирішене", - додав Шейхмамбетов.

Нагадаємо, проукраїнський активіст Олег Приходько залишиться під арештом в СІЗО до 10 лютого наступного року, оскільки підконтрольний Росії Верховний суд Криму 25 грудня залишив без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту на продовження запобіжного заходу.



Ще на цю тему:

13:30 07.02.2020
Чубаров назвал три первых пункта по деоккупации Крыма
13:01 07.02.2020
Крымчанину дали пять лет за пост в мессенджере
09:30 07.02.2020
Штати, Євросоюз та Україна в ОБСЄ: СММ має отримати доступ до Криму
08:01 07.02.2020
Херсонский апелляционный суд оставил под стражей «Самообороновца» из Севастополя
18:45 06.02.2020
Контррозвідка і документування злочинів у Криму – Нетужилов назвав головні напрямки роботи главку СБУ в АРК
13:20 06.02.2020
Мониторинговая миссия ООН побывала на админгранице с Крымом
08:20 06.02.2020
Российский куратор Крыма приедет в Севастополь из-за проблем с ФЦП
20:01 05.02.2020
Окупанти звинуватили кримчанина Приходька в плануванні вибуху у консульстві РФ
19:01 05.02.2020
Постпред президента Антон Кориневич сделал заявление по депутатской инспекции дамбы
17:15 05.02.2020
У Зеленського хочуть зробити 26 лютого Днем спротиву кримчан
16:30 05.02.2020
В оккупированном Симферополе продлили арест украинскому активисту Олегу Приходько
15:30 05.02.2020
18 березня Верховна Рада проведе парламентські слухання по Криму
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 06.02.2020
Рухнул оборот Бакинской фондовой биржи
20:30 31.01.2020
Азербайджан впервые будет представлен на крупнейшей и старейшей в странах Балтии турвыставке
19:20 21.01.2020
Баку и Тбилиси подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2020 год
17:30 21.01.2020
Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
Всі новини країни
Армения Армения
15:20 06.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении начались двусторонние ротные тактические учения
12:45 03.02.2020
В Армении возбудили еще одно дело после срыва тендера на поставку оружия из РФ
11:20 31.01.2020
ЮВО: В горах Армении танкисты учились уничтожать противника по методике «Танковая карусель»
16:15 29.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные сдают зачетны по боевой стрельбе
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
17:00 04.02.2020
ЄС: Мінімальна зарплата найнижча у Болгарії, найвища - у Люксембурзі
12:20 04.02.2020
Болгария инициирует возобновление дела против «Газпрома»
08:50 30.01.2020
Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку
Всі новини країни
Греция Греция
11:45 07.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
20:45 06.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
17:45 05.02.2020
Греція ввела реєстрацію для НУО, які працюють на островах з мігрантами
14:21 05.02.2020
Біля 2000 мігрантів протестували на грецькому острові Лесбос
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:40 06.02.2020
ЮВО: Военнослужащие разнородовых подразделений применили новейшие тактические приемы на учениях в Абхазии
20:10 04.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии прошли учения мотострелков
18:45 04.02.2020
В Южной Осетии покончил с собой солдат-контрактник из России
18:15 04.02.2020
ЮВО: Подразделения российской военной базы в Южной Осетии проведут боевые стрельбы
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:00 06.02.2020
В Молдове судят экс-главу спецслужбы
17:00 06.02.2020
Через негоду не працюють пункти пропуску на кордоні з Молдовою / Фото
19:15 29.01.2020
Президент Молдови хоче "всидіти на двох стільцях"
14:41 22.01.2020
В Молдові заперечили можливість передачі засудженого бізнесмена Платона в Україну
Всі новини країни
Россия Россия
12:45 07.02.2020
Біля берегів Естонії затонув російський корабель, екіпаж врятували
11:30 07.02.2020
Британія анонсувала зняття частини санкцій з Росії
10:44 07.02.2020
Пентагон звинуватив РФ і Китай в намаганні "переписати світовий порядок"
09:45 07.02.2020
Асад та Росія знову бомблять Ідліб: 15 жертв за останню добу
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:45 07.02.2020
Президент Румунії повторно висунув кандидатуру Орбана в прем’єри
19:41 05.02.2020
Парламент Румунії виніс вотум недовіри уряду
13:40 31.01.2020
Потужний землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини
18:45 30.01.2020
У Румунії опозиція ініціювала вотум недовіри уряду
Всі новини країни
Турция Турция
10:30 07.02.2020
Жертвами сходження лавини в Туреччині стала 41 людина
19:15 06.02.2020
Туреччина перекинула танки в Ідліб / ВІдео
17:45 06.02.2020
В Турции снежная лавина накрыла детей: жуткий момент попал на видео
12:40 06.02.2020
Радбез ООН проведе екстрене засідання щодо Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
13:30 07.02.2020
Чубаров назвал три первых пункта по деоккупации Крыма
13:15 07.02.2020
Вопрос о крымскотатарской автономии не должны решать на референдуме — Чубаров
13:01 07.02.2020
Крымчанину дали пять лет за пост в мессенджере
12:30 07.02.2020
Сильные осадки ожидаются в оккупированном Крыму, ситуация с запасами воды должна улучшиться - российский гидрометцентр
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд