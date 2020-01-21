Заарештованому в окупованому Криму проукраїнському активісту Олегу Приходьку в СІЗО Сімферополя продовжують відмовляти в побаченнях зі священником – архієпископом Кримської єпархії ПЦУ Климентом.

Про це повідомив адвокат Назім Шейхмамбетов, передає УНН.

"В кінці січня ми отримали відмову у відвідуванні священнослужителем Олега Приходько. Раніше відмову слідство мотивувало тим, що організація, від якої відправляє службу Климент, не зареєстрована. Далі ми надали відповідні документи. Цього разу вони мотивували відмову тим, що не можуть надати побачення з огляду на те, що ведуться оперативно-розшукові та слідчі заходи, тому зустріч з третіми особами може спричинити розголошення інформації, яка може зашкодити слідству", - розповів Шейхмамбетов.

За словами адвоката, питання зустрічі Приходько й архієпископа Климента в СІЗО намагалися вирішити через офіс українського омбудсмена.

"З нами виходила на контакт уповноважена з прав людини Верховної Ради України Людмила Денисова і вона на своєму рівні, наскільки мені відомо, направляла відповідне звернення Тетяні Москалькової (російський омбудсмен –ред.), однак питання досі не вирішене", - додав Шейхмамбетов.

Нагадаємо, проукраїнський активіст Олег Приходько залишиться під арештом в СІЗО до 10 лютого наступного року, оскільки підконтрольний Росії Верховний суд Криму 25 грудня залишив без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту на продовження запобіжного заходу.