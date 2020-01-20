Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що Росія і Китай намагаються «переписати світовий порядок», порушуючи суверенітет сусідніх держав.

Про це він сказав під час виступу в Університеті імені Джона Хопкінса, повідомляє УНІАН.

За його словами, Росія використовує «гібридні тактики ведення війни» для розширення свого регіонального впливу, а також проводить кібероперації.

«І російське вторгнення в Грузію, анексія Криму та порушення Договору про ядерні ракети середньої дальності, оскільки вона продовжувала нарощувати свої запаси стратегічних озброєнь, показує, що Росія не бажає бути відповідальним міжнародним гравцем», - сказав Марк Еспер.

Китай, за словами міністра оборони США, краде інтелектуальну власність, і намагається контролювати економічні рішення і питання безпеки інших країн за допомогою ініціативи «один пояс - один шлях».



