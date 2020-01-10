В результаті сходу лавини на сході Туреччини загинула як мінімум 41 особа.

Про це повідомляє телеканал NTV, передає НВ.

Поранення отримали 82 людини. Наразі рятувальники продовжують пошукові роботи.

Нагадаємо, що перша снігова лавина накрила мікроавтобус із людьми. В результаті загинули п’ятеро людей.

Друга лавина обрушилася на рятувальників, яких відправили на пошуки двох зниклих безвісти після першої лавини.

Повідомлялося, що в результаті сходу другої лавини загинуло щонайменше 23 рятувальника.