У Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону сторона обвинувачення у другій бахчисарайській “справі Хізб ут-Тахрір” заявила, що використання мереж VPN є свідченням конспірації фігурантів.

Про це повідомила адвокат Ліля Гемеджі, передає УНН.

“Додатки-анонімайзери, на думку слідства, є доказом конспірації наших підзахисних. Якщо у тебе номер сім-карти не зареєстрований на твоє ім’я, значить ти обов’язково конспіруєшся, якщо ти використовуєш анонімайзер, щоб заходити на якісь сайти, це теж обов’язковий елемент конспірації”, — розповіла Ліля Гемеджі.

Вона повідомила, що також під час засідання зачитувались протоколи огляду речей, вилучених під час обшуків у фігурантів справи.

Раніше, 6 лютого, стало відомо, що російський суд продовжив арешт фігурантів другої бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір” до 13 травня.

15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати по суті другу бахчисарайську “справу Хізб ут-Тахрір”.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекірьяев і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь в забороненої в Росії і включеному нею Криму організації “Хізб ут-Тахрір”.

21 травня 2018 року в Криму затримали координатора “Кримської солідарності” Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір”.