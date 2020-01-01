Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко запевнив, що консульська служба перебуває на постійному контакті як з українцями на лайнері Diamond Princess, так і з тими, що перебувають у Китаї.

Про це Пристайко сказав на пресконференції в Києві, повідомляє Радіо Свобода.

“Ми ведемо роботу, з’ясовуючи, хто потребує евакуації. Разом із тим, ми намагаємося збалансувати потреби, (з’ясувати — ред) де є більш безпечним для цих людей проходити карантин: там, де вони перебувають, чи якщо їх перевезти. Це складні питання, у яких МЗС має тільки певну роль. Найбільшу роль відіграють медики, наше Міністерство охорони здоров’я, РНБО. Ці заходи координуються, і люди забезпечені усім необхідним, включно з тими, хто на цьому лайнері”, — зазначив міністр.

Посольство України в Японії підтримує контакт із українцями на борту лайнера.

Нагадаємо, на круїзному лайнері у Японії, де було виявлено коронавірус, перебувають 26 українців.

Раніше Міністерство охорони здоров’я, праці і добробуту Японії оголосило, що пневмонія, викликана вірусом 2019 nCoV, була виявлена у ще десяти пасажирів круїзного судна Diamond Princess. Підкреслюється, що найближчим часом вони будуть доставлені в п’ять медичних установ префектури Канагава. Таким чином, кількість тих, хто заразився на борту лайнера на даний момент сягає 20 людей.

Раніше Міністерство закордонних справ Японії повідомило, що на борту круїзного лайнера Diamond Princess серед 2 666 пасажирів та 1 045 членів команди перебували громадяни 56 країн.



Судно вийшло з Йокогами 20 січня і повернулося 3 лютого. Серед пасажирів був громадянин Китаю, у якого виявлений новий коронавірус. Він зійшов 25 січня в Гонконзі. За рішенням влади Японії круїзний лайнер був поставлений на якір поряд з Йокогамою для проведення медичного огляду всіх, хто знаходиться на борту. Раніше повідомлялось, що коронавірус був підтверджений у 10 осіб — це громадяни Японії, Китаю, США, Австралії і Філіппін. На судні оголошено двотижневий карантин.



За останніми даними, внаслідок епідемії нового коронавірусу 2019 nCoV у Китаї померли 563 людини, а загальна кількість захворівших перевищила 28 тис. осіб.