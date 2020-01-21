Нелегітимна Держдума України 6 лютого остаточно ухвалила поправки в закон "Про ветеранів". Вони передбачають присвоєння цього статусу колаборантам із тимчасово окупованого Криму і Севастополя, які до захоплення півострова служили в ЗСУ.

Як повідомляється на сайті Держдуми, звання "ветерана військової служби" буде присвоюватися військовослужбовцям, в тому числі звільненим у запас (відставку), які постійно проживали в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі на день окупації їх Росією. Те ж саме буде стосуватися і тих, хто проходив військову службу в дислокованих на територіях АР Крим та міста Севастополя частинах та організаціях ЗСУ, інших військах, військових формуваннях і органах, в яких законодавством України була передбачена військова служба, повідомляє OBOZREVATEL.

"При цьому для них також зберігається чинне правило присвоєння цього звання: 20-річний стаж військової служби та наявність державних нагород, почесних звань СРСР і РФ або відомчих відзнак", – підкреслили в Держдумі країни-окупанта.

Як повідомлялося раніше:

генерал-майор ЗСУ, заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос заявив, що в березні 2014 року армія України могла стримати російську збройну агресію в Криму.

Перший етап спеціального плану навіть почав реалізовуватися, але потім його згорнули.

Аналогічну версію озвучив і колишній очільник Генштабу Віктор Муженко. За його словами, Україна могла би відстояти північну частину Криму під час захоплення півострова Росією у 2014 році.

Він додав, що команду зупинитися дали, коли відповідний план став реалізовуватися. Тоді літаки повернули на базові аеродроми.