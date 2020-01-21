Підконтрольне російській владі Криму підприємство «Кримська залізниця» (КЗ) намагається продати майно низки залізничних станцій.

На продаж виставлені тепловози, вагони, техніка й навіть залізничні шпали, які дісталися КЗ у результаті «націоналізації» майна українського оператора «Укрзалізниця» у 2014 році, повідомляє Радіо Свобода.

Федеральне державне унітарне підприємство «Кримська залізниця» ініціювала приблизно 50 аукціонів для продажу майна підприємства майже на 40 мільйонів рублів, заявлених як початкова ціна всіх лотів.

На продаж, зокрема, виставлені 20 виключених пасажирських вагонів, десятки вантажних і пасажирських вагонів, тепловози, автотракторна техніка, а також транспортні засоби та рухомий склад, які в документації зазначені як «непридатні для подальшої експлуатації».

Мільйони за шпали

Серед майна, заявленого на продаж, є також залізобетонні шпали. Згідно з документацією торгів, вони розташовані на 11 кримських залізничних станціях. Найбільшу кількість шпал хочуть продати на станції «Солоне озеро» ‒ вісім тисяч штук. Ця станція розташована на південному узбережжі затоки Сиваш і межує з Херсонською областю. 5,5 тисячі штук залізничних шпал продають зі станції «Євпаторія-Курорт» і п'ять тисяч ‒ зі станції «Севастополь».

Також на торги виставили понад чотири тисячі шпал зі станції «Азовська», три тисячі ‒ зі станції «Саки», 2,6 тисячі штук ‒ зі станції «Джанкой» і 1 тисячу ‒ з «Інкермана». Кілька сотень шпал також продавали зі станцій «Айвазовська» (у Феодосії), «Ярка» (село поряд із Євпаторією), «Євпаторія-Товарна» та «Сімферополь».

Їх виставили на торги з початковою вартістю в 1,2 мільйона рублів.

На конкурс надійшла заявка від єдиного учасника ‒ російського ТОВ «Нижегородський партнер». Воно спеціалізується на залізничних перевезеннях, продажі залізничних контейнерів та інших послугах. Але аукціон не відбувся. Наразі статус торгів значиться як поточний.

Також «Кримська залізниця» продає металобрухт, утворений із рейок, деталей верхньої будови колій та відходів конструкцій. Усього ‒ на 30 мільйонів рублів.

«Непридатні» вагони й тепловози

На торги також виставлені десятки пасажирських і вантажних вагонів. Їх оцінили в сотні тисяч рублів кожен.

На продаж виставлений залізничний рухомий склад, зокрема, плацкартні вагони. «Ці вагони не підлягають подальшій експлуатації за призначенням», ‒ сказано в документації.

За 58 тисяч рублів у Криму продають два тепловози. Вони зроблені в 1990 році й перебувають у Керчі.

Це майно підконтрольна Росії кримська влада планувала продати в 2018 і 2019 роках. Але аукціони були визнані скасованими, проте як і раніше вони залишаються у базі торгів як дійсні.

Що втратила в Криму «Укрзалізниця»

Майно, яке зараз розпродають у Криму, було придбане для потреб залізниці півострова задовго до його російської анексії. До 2014 року воно належало акціонерному товариству «Укрзалізниця» ‒ українському оператору залізничних перевезень. Достовірну інформацію про технічний стан його вагонів, шпал та іншої техніки з 2014 року отримати неможливо.

Раніше в «Укрзалізниці» на інформзапит Крим.Реалії повідомляли, що станом на 31 березня 2014 року в Криму залишалися 885 вагонів, із яких 684 ‒ вагони інвентарного парку залізниць України. Захопленими на півострові виявилися 77 критих вагонів, 108 платформ, 164 напіввагони, 402 цистерни, 95 зерновозів та інше майно.

«Після анексії Криму інформаційні системи «Укрзалізниці» у Криму були вимкнені, у зв'язку з чим облік вагонних парків був ускладнений. За повідомленнями інформаційних систем «Укрзалізниці», станом на 15 березня 2016 року на окупованій території Криму перебували 515 вагонів парку, що не працює», ‒ повідомляли нам на підприємстві.

Всього після російської анексії Криму «Укрзалізниця» втратила 0,5% вантажних вагонів, 3,9% інвентарного парку тепловозів і 2% інвентарного парку електровозів.

У зв'язку з розпродажем залізничної техніки «Кримської залізниці» в департаменті майнової політики «Укрзалізниці» Крим.Реалії повідомили, що «з метою захисту державних інтересів, збереження та повернення державного майна» представники підприємства «неодноразово зверталися в правоохоронні органи з інформацією про незаконне заволодіння майном».

У Прокуратурі АРК повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактами захоплення майна державної форми власності в Криму. «У межах цього провадження розслідується низка таких фактів і фіксується вся інформація про державне майно, яке було захоплене в Криму», ‒ повідомили в пресслужбі Прокуратури АРК.

Слідчі наразі визначають кваліфікацію цих фактів і встановлюють суму збитків.