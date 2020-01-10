Президент Румунії повторно висунув кандидатуру Орбана в прем’єри

08:45 07.02.2020   Румыния

Президент Румунії Клаус Йоганніс знову висунув кандидатуру Людовика Орбана на посаду прем’єр-міністра.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Mediafax.

"Наступний мій конкретний крок це призначити особу, відповідальну за формування нового уряду. Після консультацій з усіма парламентськими партіями я доручаю Людовику Орбану сформувати новий уряд і представити його парламенту" - сказав Йоганніс.

Він наголосив, що попередній уряд під керівництвом Орбана прагнув реформувати країну і впроваджував заходи на благо Румунії.

Також президент Румунії запропонував парламентським партіям розглянути варіант дострокових виборів. За його словами, деякі партії підтримують такий розвиток подій, але не всі.

"Я розумію, що багатьом партіям потрібні внутрішні обговорення з цього питання. Я сподіваюся, рішення буде ухвалене найближчим часом" - сказав Йоганніс.

Як повідомлялося, 5 лютого парламент Румунії висловив недовіру уряду прем'єр-міністра Людовика Орбана, звільнивши таким чином кабінет міністрів.



Ще на цю тему:

19:41 05.02.2020
Парламент Румунії виніс вотум недовіри уряду
18:45 30.01.2020
У Румунії опозиція ініціювала вотум недовіри уряду
19:45 22.01.2020
Конституційний суд Румунії визнав незаконним обрання спікера Сенату
17:45 10.01.2020
Румунія готується до дострокових парламентських виборів
17:30 04.11.2019
Орбан став новим прем'єром Румунії
19:45 15.10.2019
Прем'єром Румунії призначили Людовіка Орбана
20:30 11.10.2019
Президент Румунії заявив, що висуне кандидата в прем'єри до 15 жовтня
21:00 02.10.2019
У Румунії призначили голосування про недовіру уряду
15:41 23.09.2019
Румунія купила у Нідерландів 48 вживаних потягів, але півтора року не може їх забрати
17:41 12.08.2019
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
12:50 01.08.2019
Болгарія та Румунія – лідери по молодому материнству в ЄС
11:34 29.07.2019
Главу полиции Румынии уволили из-за провального расследования похищения 15-летней девушки
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 06.02.2020
Рухнул оборот Бакинской фондовой биржи
20:30 31.01.2020
Азербайджан впервые будет представлен на крупнейшей и старейшей в странах Балтии турвыставке
19:20 21.01.2020
Баку и Тбилиси подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2020 год
17:30 21.01.2020
Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
Всі новини країни
Армения Армения
15:20 06.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении начались двусторонние ротные тактические учения
12:45 03.02.2020
В Армении возбудили еще одно дело после срыва тендера на поставку оружия из РФ
11:20 31.01.2020
ЮВО: В горах Армении танкисты учились уничтожать противника по методике «Танковая карусель»
16:15 29.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные сдают зачетны по боевой стрельбе
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
17:00 04.02.2020
ЄС: Мінімальна зарплата найнижча у Болгарії, найвища - у Люксембурзі
12:20 04.02.2020
Болгария инициирует возобновление дела против «Газпрома»
08:50 30.01.2020
Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку
Всі новини країни
Греция Греция
11:45 07.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
20:45 06.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
17:45 05.02.2020
Греція ввела реєстрацію для НУО, які працюють на островах з мігрантами
14:21 05.02.2020
Біля 2000 мігрантів протестували на грецькому острові Лесбос
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:40 06.02.2020
ЮВО: Военнослужащие разнородовых подразделений применили новейшие тактические приемы на учениях в Абхазии
20:10 04.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии прошли учения мотострелков
18:45 04.02.2020
В Южной Осетии покончил с собой солдат-контрактник из России
18:15 04.02.2020
ЮВО: Подразделения российской военной базы в Южной Осетии проведут боевые стрельбы
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:00 06.02.2020
В Молдове судят экс-главу спецслужбы
17:00 06.02.2020
Через негоду не працюють пункти пропуску на кордоні з Молдовою / Фото
19:15 29.01.2020
Президент Молдови хоче "всидіти на двох стільцях"
14:41 22.01.2020
В Молдові заперечили можливість передачі засудженого бізнесмена Платона в Україну
Всі новини країни
Россия Россия
12:45 07.02.2020
Біля берегів Естонії затонув російський корабель, екіпаж врятували
11:30 07.02.2020
Британія анонсувала зняття частини санкцій з Росії
10:44 07.02.2020
Пентагон звинуватив РФ і Китай в намаганні "переписати світовий порядок"
09:45 07.02.2020
Асад та Росія знову бомблять Ідліб: 15 жертв за останню добу
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:45 07.02.2020
Президент Румунії повторно висунув кандидатуру Орбана в прем’єри
19:41 05.02.2020
Парламент Румунії виніс вотум недовіри уряду
13:40 31.01.2020
Потужний землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини
18:45 30.01.2020
У Румунії опозиція ініціювала вотум недовіри уряду
Всі новини країни
Турция Турция
10:30 07.02.2020
Жертвами сходження лавини в Туреччині стала 41 людина
19:15 06.02.2020
Туреччина перекинула танки в Ідліб / ВІдео
17:45 06.02.2020
В Турции снежная лавина накрыла детей: жуткий момент попал на видео
12:40 06.02.2020
Радбез ООН проведе екстрене засідання щодо Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
13:30 07.02.2020
Чубаров назвал три первых пункта по деоккупации Крыма
13:15 07.02.2020
Вопрос о крымскотатарской автономии не должны решать на референдуме — Чубаров
13:01 07.02.2020
Крымчанину дали пять лет за пост в мессенджере
12:30 07.02.2020
Сильные осадки ожидаются в оккупированном Крыму, ситуация с запасами воды должна улучшиться - российский гидрометцентр
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд