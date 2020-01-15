У Сполучених Штатах Америки вже визначилися з кандидатурою нового посла, який працюватиме в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко сказав журналістам після прес-конференції з міністром закордонних справ Королівства Данія Йеппе Кофодом.

Глава МЗС нагадав, що послів у США призначає президент, але кандидатуру посла ще має затвердити Сенат (верхня палата Конгресу).

Він зазначив, що минулого тижня під час візиту в Україну державного секретаря США Майка Помпео українську сторону було поінформовано, що вже завершена робота щодо визначення кандидатури нового посла США в Україні.

«Ми вже знаємо конкретно, яка людина буде запропонована. Нас, в принципі, влаштовує цей кандидат. Я сподіваюся якомога швидше почати роботу з новим послом Сполучених Штатів в Україні», - сказав Пристайко.

Глава МЗС висловив сподівання, що найближчим часом новий американський посол приїде в Україну.



