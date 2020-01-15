Вашингтон визначився з кандидатурою нового посла в Україні - Пристайко
|08:30 07.02.2020
|Украина
У Сполучених Штатах Америки вже визначилися з кандидатурою нового посла, який працюватиме в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко сказав журналістам після прес-конференції з міністром закордонних справ Королівства Данія Йеппе Кофодом.
Глава МЗС нагадав, що послів у США призначає президент, але кандидатуру посла ще має затвердити Сенат (верхня палата Конгресу).
Він зазначив, що минулого тижня під час візиту в Україну державного секретаря США Майка Помпео українську сторону було поінформовано, що вже завершена робота щодо визначення кандидатури нового посла США в Україні.
«Ми вже знаємо конкретно, яка людина буде запропонована. Нас, в принципі, влаштовує цей кандидат. Я сподіваюся якомога швидше почати роботу з новим послом Сполучених Штатів в Україні», - сказав Пристайко.
Глава МЗС висловив сподівання, що найближчим часом новий американський посол приїде в Україну.
Ще на цю тему:
США не планують скорочувати допомогу для України у 2021 році
Пристайко і Помпео домовилися про поглиблення стратегічного партнерства України та США
МЗС анонсує зустріч Пристайка з Помпео — про що говоритимуть
У ВМС ЗС України ведуться переговори з представниками США щодо передачі патрульних катерів типу «Айленд»
Бронежилети, тактичні ліхтарі та рятувальні костюми: морська охорона отримала обладнання від США
США передадуть Україні три катери класу «Айленд» та продадуть «Джавеліни» - Єльченко
Главы генштабов США и Украины провели переговоры в Брюсселе