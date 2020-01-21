Киевский районный суд Симферополя сегодня не стал рассматривать жалобу на постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

Как пояснила секретарь, представителя защиты ошибочно уведомили о назначенной дате заседания на 6 февраля. Адвокат Николай Полозов добавил, что о правильной дате заседания он не был уведомлен надлежащим образом, сообщает Крымский Процесс.

По словам Полозова, крымские силовики делают все возможное для того, чтобы обстоятельства смерти ветерана национального движения Веджие Кашка не расследовались и никто из правохранителей не понес ответственность за ее гибель. При этом адвокат заверил, что если не добьется возбуждения уголовного дела по решению суда, будет готовить жалобу в Европейский суд по правам человека.

Напомним, 23 ноября 2017 года в Симферополе российские силовики задержали группу крымских татар – Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи. Во время задержания подверглась грубому обращению ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

После задержания ей стало плохо, появилось затруднение дыхания и была вызвана машина неотложной медицинской помощи. Однако, вместо оказания реанимационных действий, медики дали разрешение сотрудникам ФСБ проводить досмотр личных вещей Веджие Кашка. Спустя 9 минут после завершения следственных действий, которые проводились в машине неотложной медицинской помощи, Веджие Кашка скончалась.