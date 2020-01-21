Обжалование отказа вести следствие по убийству Веджие Кашка отложено

08:15 07.02.2020   Крым

Киевский районный суд Симферополя сегодня не стал рассматривать жалобу на постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

Как пояснила секретарь, представителя защиты ошибочно уведомили о назначенной дате заседания на 6 февраля. Адвокат Николай Полозов добавил, что о правильной дате заседания он не был уведомлен надлежащим образом, сообщает Крымский Процесс.

По словам Полозова, крымские силовики делают все возможное для того, чтобы обстоятельства смерти ветерана национального движения Веджие Кашка не расследовались и никто из правохранителей не понес ответственность за ее гибель. При этом адвокат заверил, что если не добьется возбуждения уголовного дела по решению суда, будет готовить жалобу в Европейский суд по правам человека.

Напомним, 23 ноября 2017 года в Симферополе российские силовики задержали группу крымских татар – Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи. Во время задержания подверглась грубому обращению ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

После задержания ей стало плохо, появилось затруднение дыхания и была вызвана машина неотложной медицинской помощи. Однако, вместо оказания реанимационных действий, медики дали разрешение сотрудникам ФСБ проводить досмотр личных вещей Веджие Кашка. Спустя 9 минут после завершения следственных действий, которые проводились в машине неотложной медицинской помощи, Веджие Кашка скончалась.

 



Ще на цю тему:

13:15 07.02.2020
Вопрос о крымскотатарской автономии не должны решать на референдуме — Чубаров
10:15 07.02.2020
Прокурори в Росії закидають фігурантам “справи Хізб ут-Тахрір” конспірацію з використанням VPN — адвокат
20:30 06.02.2020
Свідок у "справі Хізб ут-Тахрір" не зміг відповісти на жодне запитання захисту
20:00 06.02.2020
Суд РФ продовжив арешт вісьмом фігурантам "бахчисарайської справи" / Фото
11:00 06.02.2020
Суд у «справі Хізб-ут-Тахрір»: слідчі вважають розмову про дітей доказом провини кримчан
15:15 05.02.2020
Крымскотатарские журналисты подвергаются особенно строгим наказаниям со стороны РФ — Freedom House
09:01 05.02.2020
Кримські татари заявляють, що працівники ФСБ підкинули їм "заборонені книжки"
08:15 05.02.2020
“Справа 26 лютого": із кримського татарина зняли судимість
07:45 05.02.2020
Адвокат спростував заяву російського омбудсмена Криму про «нормальний» стан здоров’я Гафарова
18:30 04.02.2020
В Ирландии рассказали о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму / Фото
14:00 04.02.2020
В Крыму цинично прокомментировали слова Эрдогана о положении крымских татар на полуострове
11:20 04.02.2020
Фигурантов алуштинского «дела Хизб ут-Тахрир» на сутки оставили без еды – адвокат
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 06.02.2020
Рухнул оборот Бакинской фондовой биржи
20:30 31.01.2020
Азербайджан впервые будет представлен на крупнейшей и старейшей в странах Балтии турвыставке
19:20 21.01.2020
Баку и Тбилиси подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2020 год
17:30 21.01.2020
Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
Всі новини країни
Армения Армения
15:20 06.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении начались двусторонние ротные тактические учения
12:45 03.02.2020
В Армении возбудили еще одно дело после срыва тендера на поставку оружия из РФ
11:20 31.01.2020
ЮВО: В горах Армении танкисты учились уничтожать противника по методике «Танковая карусель»
16:15 29.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные сдают зачетны по боевой стрельбе
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
17:00 04.02.2020
ЄС: Мінімальна зарплата найнижча у Болгарії, найвища - у Люксембурзі
12:20 04.02.2020
Болгария инициирует возобновление дела против «Газпрома»
08:50 30.01.2020
Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку
Всі новини країни
Греция Греция
11:45 07.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
20:45 06.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
17:45 05.02.2020
Греція ввела реєстрацію для НУО, які працюють на островах з мігрантами
14:21 05.02.2020
Біля 2000 мігрантів протестували на грецькому острові Лесбос
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:40 06.02.2020
ЮВО: Военнослужащие разнородовых подразделений применили новейшие тактические приемы на учениях в Абхазии
20:10 04.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии прошли учения мотострелков
18:45 04.02.2020
В Южной Осетии покончил с собой солдат-контрактник из России
18:15 04.02.2020
ЮВО: Подразделения российской военной базы в Южной Осетии проведут боевые стрельбы
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:00 06.02.2020
В Молдове судят экс-главу спецслужбы
17:00 06.02.2020
Через негоду не працюють пункти пропуску на кордоні з Молдовою / Фото
19:15 29.01.2020
Президент Молдови хоче "всидіти на двох стільцях"
14:41 22.01.2020
В Молдові заперечили можливість передачі засудженого бізнесмена Платона в Україну
Всі новини країни
Россия Россия
12:45 07.02.2020
Біля берегів Естонії затонув російський корабель, екіпаж врятували
11:30 07.02.2020
Британія анонсувала зняття частини санкцій з Росії
10:44 07.02.2020
Пентагон звинуватив РФ і Китай в намаганні "переписати світовий порядок"
09:45 07.02.2020
Асад та Росія знову бомблять Ідліб: 15 жертв за останню добу
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:45 07.02.2020
Президент Румунії повторно висунув кандидатуру Орбана в прем’єри
19:41 05.02.2020
Парламент Румунії виніс вотум недовіри уряду
13:40 31.01.2020
Потужний землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини
18:45 30.01.2020
У Румунії опозиція ініціювала вотум недовіри уряду
Всі новини країни
Турция Турция
10:30 07.02.2020
Жертвами сходження лавини в Туреччині стала 41 людина
19:15 06.02.2020
Туреччина перекинула танки в Ідліб / ВІдео
17:45 06.02.2020
В Турции снежная лавина накрыла детей: жуткий момент попал на видео
12:40 06.02.2020
Радбез ООН проведе екстрене засідання щодо Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
13:30 07.02.2020
Чубаров назвал три первых пункта по деоккупации Крыма
13:15 07.02.2020
Вопрос о крымскотатарской автономии не должны решать на референдуме — Чубаров
13:01 07.02.2020
Крымчанину дали пять лет за пост в мессенджере
12:30 07.02.2020
Сильные осадки ожидаются в оккупированном Крыму, ситуация с запасами воды должна улучшиться - российский гидрометцентр
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд