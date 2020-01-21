6 февраля, апелляционный суд Хероснской области отклонил апелляционную жалобу защиты на решение Херсонского городского суда, согласно которому подозреваемому в участии в «Самообороне Крыма» Ивану Антонову была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с возможность внесения залога в размере 168 тысяч гривен.

Иван Антонов продолжит находиться под стражей с возможностью внесения залога в размере 168 тысяч гривен, сообщает Крымский Процесс.

«Суд поддержал позицию прокуратуры АР Крым, отказав стороне защиты в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил в силе решение, которым бывшему участнику незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма» избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога» — Сообщает прокуратура АРК.

По версии самого подозреваемого, его задержали когда он возвращался из Киева в Крым. Свое участие в «Самообороне» он не признает. Он признает что фото, на которых он позировал в военной форме и медалями, принадлежат ему, но, он утверждает что эта форма ему не пренадлежит и его попросили одеть ее на 9 мая и на ней уже были ордена.

По словам адвоката Оксаны Лянды, следствие не предоставило суду доказательств того, что ордена, медали и грамота, которые фигугрируеют в деле, пренадлежат именно Антонову.

Иван Антонов был задержан 8 января этого года при пересечении админграницы Крыма с Херсонской областью. Ему инкриминируют преступление , предусмотренное ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований) за участие в незаконном формировании «Сомооборона Крыма». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы до 15 лет»