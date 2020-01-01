Бюджет строительства дорог в Крыму будет «пилить» компания минобороны РФ
|20:15 06.02.2020
|Крым
Владимир Путин поручил двум компаниям: «Росавтодор» и «Военно-строительной компании» принять участие в автодорожном строительстве на территории оккупированной АР Крым.
Об этом сообщает flot2017 со ссылкой на российские СМИ
«Правительству РФ совместно с минобороны России и органами государственной власти Республики Крым и города Севастополя рассмотреть вопрос о привлечении «Росавтодора», публично-правовой компании «Военно-строительная компания» и других профильных организаций для строительства на территориях Республики Крым и города Севастополя автомобильных дорог и иных объектов капитального строительства», – сообщается в поручении Путина.
Круг ответственных определен: новый премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, коллаборант Сергей Аксёнов и так называемый «вр.и.о. губернатора» Севастополя Михаил Развожаев.
Напоминаем, в октябре 2019 года Владимиром Путиным был подписан указ о создании «Военно-строительной компании». Задачи компании:
— подготовка документации по планировке территории для размещения объектов военной и социальной инфраструктуры;
— инженерные изыскания;
— архитектурно-строительное проектирование;
— строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение военных объектов.
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