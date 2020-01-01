Владимир Путин поручил двум компаниям: «Росавтодор» и «Военно-строительной компании» принять участие в автодорожном строительстве на территории оккупированной АР Крым.

Об этом сообщает flot2017 со ссылкой на российские СМИ

«Правительству РФ совместно с минобороны России и органами государственной власти Республики Крым и города Севастополя рассмотреть вопрос о привлечении «Росавтодора», публично-правовой компании «Военно-строительная компания» и других профильных организаций для строительства на территориях Республики Крым и города Севастополя автомобильных дорог и иных объектов капитального строительства», – сообщается в поручении Путина.

Круг ответственных определен: новый премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, коллаборант Сергей Аксёнов и так называемый «вр.и.о. губернатора» Севастополя Михаил Развожаев.

Напоминаем, в октябре 2019 года Владимиром Путиным был подписан указ о создании «Военно-строительной компании». Задачи компании:

— подготовка документации по планировке территории для размещения объектов военной и социальной инфраструктуры;

— инженерные изыскания;

— архитектурно-строительное проектирование;

— строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение военных объектов.