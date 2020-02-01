Туреччина перекинула танки в Ідліб / ВІдео

19:15 06.02.2020   Турция

Командування Збройних сил Туреччини перекинуло танки до спостережних пунктів в провінції Ідліб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Колона вантажівок з 20 танками попрямувала в четвер, 6 лютого, з південної турецької провінції Хатай на північний захід Сирії.

Танки перекинуті в район спостережних пунктів ЗС Туреччини в Ідлібі з метою збільшення їхньої обороноздатності, йдеться у повідомленні.

5 лютого сили режиму сирійського президента Башара Асада увійшли в стратегічне місто Саракіб, однак надійшли також повідомлення, що повстанцям "вдалося відштовхнути урядові сили з більшої частини Саракіба, що збіглося з обстрілами Туреччини проти наступаючих урядових сил", йдеться в повідомленні Сирійської обсерваторії з прав людини.

Росія заявила, що атаки бойовиків відбуваються із турецької зони в Ідлібі. 

Міністерство закордонних справ РФ у четвер повідомило про загибель російських військових в сирійській провінції Ідліб.

Свідки сказали, що урядові сили потрапили під обстріли з турецьких спостережних пунктів у цьому районі. Джерела також повідомляють про ймовірне оточення турецьких постів.



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