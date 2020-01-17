В России заявили о банкротстве производителя подводных аппаратов
|17:15 06.02.2020
|Россия
В среду, 5 февраля, на сайте "Федресурс" (Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности) появилось сообщение о несостоятельности (банкротстве) компании "Шельф".
Компания производит тренажеры для военной техники и подводные аппараты. Как выяснил корреспондент Mil.Press FlotProm, компетенции "Шельфа" могут разделить между собой два российских оборонных предприятия.
Публикатором сообщения о намерении кредитора обратиться в суд стала компания "Юридическая сила", которая действует от имени "Аэрос Трэвл".
В 2019 году компания "Аэрос Трэвл" обратилась арбитражный суд города Москвы с иском к "Шельфу" на 1,5 млн рублей. Суд полностью удовлетворил иск.
Теперь, в феврале 2020 года, появилось сообщение о банкротстве.
Корреспондент Mil.Press FlotProm связался с генеральным директором "Шельфа" Андреем Долженковым, чтобы прояснить ситуацию, но тот сообщил, что больше не имеет к компании отношения.
Другой сотрудник "Шельфа" в телефонном разговоре с корреспондентом издания подтвердил эту информацию: "Сейчас Андрей Алексеевич в отпуске, после этого он уйдет с должности".
По словам собеседника, в ближайшем будущем управлять компанией, вероятнее всего, будет Виктор Грозов, который сейчас возглавляет компанию "АИРТ".
Судьба "Шельфа" как юридического лица пока неясна. В самой компании предполагают, что сферы деятельности разделят: направление тренажеров перейдет к "АИРТ", а направление подводной техники – к НПП "АМЭ". В научно-производственном предприятии "АМЭ" не стали опровергать эту информацию.
Свои подводные разработки "Шельф" продемонстрировал на международном военно-техническом форуме "Армия-2018". В числе новинок были АНПА, ТНПА, навигационная и гидролокационная аппаратура.
По словам сотрудников компании, подводные аппараты были полностью отечественными, включая электронно-компонентную базу.
Также "Шельф", по данным информационно-аналитического сервиса "Коммерсантъ Картотека", является учредителем компании "Кронштадт технологии" и участвует в уставном капитале тульского акционерного общества "Тренажерные системы", которое разрабатывает и производит тренажеры для бронетанковой техники, зенитного, артиллерийского, противотанкового вооружения и для тактической подготовки.
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