В среду, 5 февраля, на сайте "Федресурс" (Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности) появилось сообщение о несостоятельности (банкротстве) компании "Шельф".

Компания производит тренажеры для военной техники и подводные аппараты. Как выяснил корреспондент Mil.Press FlotProm, компетенции "Шельфа" могут разделить между собой два российских оборонных предприятия.

Публикатором сообщения о намерении кредитора обратиться в суд стала компания "Юридическая сила", которая действует от имени "Аэрос Трэвл".

В 2019 году компания "Аэрос Трэвл" обратилась арбитражный суд города Москвы с иском к "Шельфу" на 1,5 млн рублей. Суд полностью удовлетворил иск.

Теперь, в феврале 2020 года, появилось сообщение о банкротстве.

Корреспондент Mil.Press FlotProm связался с генеральным директором "Шельфа" Андреем Долженковым, чтобы прояснить ситуацию, но тот сообщил, что больше не имеет к компании отношения.

Другой сотрудник "Шельфа" в телефонном разговоре с корреспондентом издания подтвердил эту информацию: "Сейчас Андрей Алексеевич в отпуске, после этого он уйдет с должности".

По словам собеседника, в ближайшем будущем управлять компанией, вероятнее всего, будет Виктор Грозов, который сейчас возглавляет компанию "АИРТ".

Судьба "Шельфа" как юридического лица пока неясна. В самой компании предполагают, что сферы деятельности разделят: направление тренажеров перейдет к "АИРТ", а направление подводной техники – к НПП "АМЭ". В научно-производственном предприятии "АМЭ" не стали опровергать эту информацию.

Свои подводные разработки "Шельф" продемонстрировал на международном военно-техническом форуме "Армия-2018". В числе новинок были АНПА, ТНПА, навигационная и гидролокационная аппаратура.

По словам сотрудников компании, подводные аппараты были полностью отечественными, включая электронно-компонентную базу.

Также "Шельф", по данным информационно-аналитического сервиса "Коммерсантъ Картотека", является учредителем компании "Кронштадт технологии" и участвует в уставном капитале тульского акционерного общества "Тренажерные системы", которое разрабатывает и производит тренажеры для бронетанковой техники, зенитного, артиллерийского, противотанкового вооружения и для тактической подготовки.