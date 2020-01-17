Российские корабли получат комплекс ПВО, который разработчики называют "не имеющим равных в мире"

16:15 06.02.2020   Россия

Российские корабли получат комплекс ПВО, который сами разработчики называют "не имеющим равных в мире".

Перспективные российские боевые корабли получат на вооружение корабельную версию 57-мм комплекса "Деривация-ПВО", сообщает sudostroenie.info

Версия создается в соответствии с утвержденными Минобороны тактико-техническими требованиями.
 
Эксперты отмечают, что новинка мало чем отличается от зенитно-ракетного комплекса, но его главным преимуществом станет дешевизна в производстве и эксплуатации.
 
В настоящее время акцент в предпроектных работах сделан на размещении комплекса на перспективных проектах при модернизации уже имеющихся.
 
Как утверждают разработчики, комплекс не будет иметь равных в мире.



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