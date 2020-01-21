У Греції стався потужний землетрус
|20:45 06.02.2020
|Греция
Землетрус магнітудою 5,1 стався за 27 км від грецького міста Неочоріон.
Про це повідомляє Європейський-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC), пише Укрінформ.
"Землетрус магнітудою 5,1 стався у Греції 6 лютого", - йдеться у повідомленні.
За даними EMSC, епіцентр стихійного лиха був зафіксований на глибині 9 км за 27 км від міста Неочоріон, що на південному-заході Греції.
Нині немає інформації про постраждалих та завдану шкоду.
Як повідомлялося, 30 січня поблизу грецького острова Карпатос стався землетрус магнітудою 5,6. Того ж дня стався ще один потужний землетрус магнітудою 5,8 поблизу грецьких островів Карпатос і Родос в Егейському морі.
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