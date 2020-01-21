Свідок у "справі Хізб ут-Тахрір" не зміг відповісти на жодне запитання захисту
|20:30 06.02.2020
|Крым
В суді Ростова-на-Дону свідок звинувачення в ході засідання у "справі Хізб ут-Тахрір" (Красногвардійська група) не зміг відповісти на жодне запитання захисту, в зв'язку з чим слідчий клопотав про оголошення його показань по протоколу раніше проведеного допиту.
Про це повідомляє в Facebook Кримська солідарність, пише Укрінформ.
"Слідчий порушує клопотання про оголошення показань, даних на попередньому слідстві у зв'язку з розбіжностями в тих показаннях і даних сьогодні на суді", - йдеться в повідомленні.
Проти клопотання слідчого виступив адвокат Едем Семедляєв, мотивуючи тим, що "якщо співробітник правоохоронних органів все забув", то це не є підставою для заміни показань в суді на протокол його допиту у ФСБ.
Як підкреслила адвокат Ліля Гемеджі, відповідно до Європейської конвенції про захист прав людини, "свідчення в суді є більш важливими".
Адвокат Еміль Курбедінов підтримав своїх колег.
Крім того, проти клопотання слідчого виступив фігурант "справи" Арсен Абхаїров, заявивши, що свідчення дільничного Сіваєвського записані в протокол під диктовку слідчого ФСБ.
"Абхаїров вважає, що свідок дав свідчення під диктовку слідчого ФСБ і плутається у свідченнях. Емірусеїнов та Абдулганієв його підтримують", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, "Кримська солідарність" наводить факти, коли в ході засідання свідок звинувачення не може відповісти ні на одне питання, наприклад, про участь підсудних у діяльності організації Хізб ут-Тахрір, про місце реєстраціі осередку цієї організації, про те, хто проживає за даною адресою і в якому році підозрювані потрапили в поле зору спецслужб, є факти зберігання або виготовлення ними зброї, а також чи є у справі документи, що підтверджують факти терористичної діяльності фігурантів справи.
Напередодні під час засідання в Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону Емірусеїнов, Абхаїров іта Абдулганієв заявили, що під час обшуку в їхніх будинках співробітники ФСБ підкинули їм заборонену релігійну літературу.
ЕскендераАбдулганієва, Арсена Абхаїрова та Рустема Емірусеїнова було затримано 14 лютого 2019 року в с. Октябрське Красногвардійського району. ФСБ Росії стверджує, що затримані після обшуку кримські татари причетні до організації "Хізб ут-Тахрір".
Раніше за відмову співпрацювати зі слідством і небажання визнавати себе винними в тероризмі їх помістили до психіатричної лікарні.
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