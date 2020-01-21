У четвер, 6 лютого, Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону продовжив термін тримання під вартою всім восьми фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" (друга бахчисарайська група) до 13 травня 2020 року.

Про це в Facebook повідомляє "Кримська солідарність", пише Укрінформ.

"Сьогодні, 6 лютого 2020 року, в ході судового засідання у "справі Хізб ут-Тахрір" (друга бахчисарайська група), було розглянуто клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою вісьмом фігурантам цієї справи", - йдеться у повідомленні.

Як уточнює "Кримська солідарність", суд задовольнив клопотання державного обвинувача, залишивши всіх фігурантів справи в СІЗО до 13 травня 2020 року.

Нагадаємо, в жовтні 2017 року, під час масових облав у м. Бахчисарай за обвинуваченням у "тероризмі" силовики затримали шістьох кримських татар: Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салієва, Сервера Зекір'яєва і Ернеса Аметова.

21 травня 2018 року в Криму затримали координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Обвинувачення проти них долучили до другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

Фото: Кримська солідарність