Путин распорядился докапитализировать банк РНКБ в Крыму
|19:40 06.02.2020
|Крым
Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по докапитализации крымского банка РНКБ.
Об этом говорится в документе, размещенном на сайте Кремля, пишет РИА Новости.
"Правительству РФ подготовить совместно с Банком России и представить в установленном порядке предложения о долгосрочном фондировании Российского национального коммерческого банка, включая его докапитализацию", - отмечается в перечне поручений, касающихся Крыма и Севастополя.
Мера должна быть принята, чтобы увеличить объем кредитования в регионе, а также продлить сроки их выплат.
Предложение должно быть представлено президенту до 15 марта этого года. Ответственными за подготовку документа назначили премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину.
Ранее сообщалось, что РНКБ окажет финансовую поддержку "Севастопольскому морскому банку". Решение о необходимости санации было принято Центробанком в конце января. В ноябре прошлого года Российский национальный коммерческий банк приступил к присоединению "Краснодарского краевого инвестиционного банка" ("Крайинвестбанк").
РНКБ стал первым российским банком, работающим в Крыму после анексии полуострова Россией. С 2016 года владельцем 100% акций кредитно-финансовой организации стало государство в лице Федерального агентства по управлению госимуществом (Росимущество)".
Ще на цю тему:
В Крыму выросло число краж денег с банковских карт
Оккупанты обещают помчь крымчанам, обманутым российским банком
РНКБ судится с управленцами крымских «Фуршетов» за возврат кредита
РНКБ станет основным инвестором Севастопольского морского банка
С лиц, контролировавших крымский банк ВВБ, пытаются через суд взыскать 10,2 млрд руб
РНКБ завершил процесс объединения с «Крайинвестбанком»
Оккупированный Крым избавляется от акций «Генбанка»: финучреждение перешло под полный контроль группы банка «Россия»