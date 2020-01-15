Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по докапитализации крымского банка РНКБ.

Об этом говорится в документе, размещенном на сайте Кремля, пишет РИА Новости.

"Правительству РФ подготовить совместно с Банком России и представить в установленном порядке предложения о долгосрочном фондировании Российского национального коммерческого банка, включая его докапитализацию", - отмечается в перечне поручений, касающихся Крыма и Севастополя.

Мера должна быть принята, чтобы увеличить объем кредитования в регионе, а также продлить сроки их выплат.

Предложение должно быть представлено президенту до 15 марта этого года. Ответственными за подготовку документа назначили премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину.

Ранее сообщалось, что РНКБ окажет финансовую поддержку "Севастопольскому морскому банку". Решение о необходимости санации было принято Центробанком в конце января. В ноябре прошлого года Российский национальный коммерческий банк приступил к присоединению "Краснодарского краевого инвестиционного банка" ("Крайинвестбанк").

РНКБ стал первым российским банком, работающим в Крыму после анексии полуострова Россией. С 2016 года владельцем 100% акций кредитно-финансовой организации стало государство в лице Федерального агентства по управлению госимуществом (Росимущество)".