Британские эксперты оценивают подготовку морской пехоты ВМСУ
|19:20 06.02.2020
|Украина
В Одесской области продолжается визит представителей миссии Вооружённых Сил Великой Британии «ORBITAL» в воинские части ВМС ВСУ.
Инспекционные мероприятия проходят в рамках реализации операции «ORBITAL». Цель – оценка уровня подготовки инструкторов воинских частей в соответствии со стандартами НАТО. Об этом сообщает пресс-центр Командования ВМС ВСУ, пишет flot2017.
В ходе визита британские эксперты проводят оценку уровня подготовки военных инструкторов, тех самых, которые непосредственно участвуют в подготовке личного состава подразделений морской пехоты ВМС ВС Украины по стандартам НАТО.
Основное внимание уделяется качеству проведения занятий с выполнением элементов тактических действий, ориентировании на местности, организации военной связи, медицинской и огневой подготовке.
Британские эксперты проводят анализ качества и состояния подготовки личного состава. Этот анализ поможет определить приоритеты в направлениях подготовки инструкторов ВМС ВС Украины по программе учебно-тренировочной подготовки операции «ORBITAL».
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