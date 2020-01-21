ТОВ «Морський спеціалізований порт (МСП) «Ніка-Тера» у січні 2020 року збільшило вантажообіг порівняно з аналогічним періодом минулого року на 19,4% — до понад 630 млн тонн.

Про це повідомила прес-служба компанії, пишуть Порти України.

Обсяг перевалки зернових, зернобобових та олійних культур склав 458,2 тис. тонн (72,6% усього вантажообігу), шроту — 109,8 тис. тонн (17,4%), навалювальних вантажів — 63 тис. тонн (10%).

Згідно з повідомленням, оброблено 26 суден.

«Підвищення ефективності вантажних операцій і зростання вантажообігу — серед наших ключових KPI. Ми почали рік з дуже хорошою динамікою. Показник зростання — «плюс» 19,4%, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Впровадження нових технологій та оптимізація розвантажувально-навантажувальних процесів дають свої результати», — зазначив начальник порту Алім Агакішіев.

ТОВ «МСП Ніка-Тера» розташоване на лівому березі Бузького-Дніпровського лиману в 34 милях від моря. До порту веде Бузько-Дніпровсько-лиманський канал, що дозволяє проводити судна з осадкою до 10,3 метра. Кількість причалів ― сім, довжина причального фронту ― близько 1,6 кілометра. У термінал входять чотири спеціалізовані комплекси (вантажні райони): зерновий комплекс, комплекс із перевалки добрив, комплекс із перевалки сипучих вантажів відкритого зберігання і комплекс із перевалки наливних вантажів. Територія терміналу межує із залізничною станцією «Жовтнева». Компанія у 2019 році збільшила вантажообіг порівняно з 2018 роком на 48% — до 8,637 млн тонн.

Компанія входить до Group DF, яка об'єднує азотний, титановий, портовий, газовий, аграрний і медійний бізнеси бізнесмена Дмитра Фірташа.