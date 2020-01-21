У січні держстивідор «Южний» збільшив вантажообіг на 47,1%
|14:45 06.02.2020
|Украина
Державне підприємство «Морський торговельний порт (МТП) «Южний» у січні 2020 року збільшило вантажообіг порівняно з аналогічним періодом минулого року на 47,1% — до 1,307 млн тонн.
Про це повідомила прес-служба держстивідора, пишуть Порти України.
Згідно з повідомленням, плановий показник перевершено на 16,1%.
Перевалка експортних вантажів досягла 738,7 тис тонн (56,5% усього вантажообігу). Зокрема, переробка руди склала 699 тис. тонн, зернових вантажів — 39,7 тис тонн.
Перевалка імпортних вантажів склала 302,9 тис тонн (23,1% усього вантажообігу). Ця цифра перевищує показник січня минулого року майже на 700%. Зокрема, перевалка вугілля склала 196,7 тис тонн, нікелевої руди — 106,2 тис тонн.
Транзитний вантажопотік досягнув 265,5 тис тонн (20,3% усього вантажообігу). Показник перевищує рівень минулого року на 203,4%.
Згідно з повідомленням, держстивідор обробив 16 суден, у тому числі — 11 кейпсайзів. Оброблено 21 003 піввагони.
ДП «МТП «Южний» оперує причалами №5, 6, 7, 8, 9 і 38 морського порту «Південний». Держстивідор у 2019 році збільшив вантажообіг порівняно з 2018 роком на 23%, або на 2,841 млн тонн — до рекордних 15,153 млн тонн.
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