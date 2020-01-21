Контррозвідка і документування злочинів у Криму – Нетужилов назвав головні напрямки роботи главку СБУ в АРК

18:45 06.02.2020   Крым

Основні завдання Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим - це контррозвідувальне забезпечення та документування злочинів, які вчиняються в окупованому Криму. 

Про це Євген Нетужилов, начальник ГУ СБУ в АР Крим, заявив Центру журналістських розслідувань у програмі спецпроекту «2020: Кримський порядок денний влади».

“Із завдань, що стоять саме перед кримським Головним управлінням СБУ, – це, перш за все, контррозвідувальне забезпечення. Крім того, прокуратура вже позбавлена функцій розслідувань кримінальних проваджень, а на території анексованого Криму постійно вчиняються злочини. Тому ми повинні разом із прокуратурою АРК забезпечити документування цих злочинів і підготовку матеріалів для розгляду в подальшому у міжнародних інстанціях”, – сказав Нетужилов.

Також він зазначив, що СБУ знаходиться в процесі реформування, та навів слова голови СБУ Івана Баканова: “Служба повинна бути мобільною, повинна відповідати сучасним реаліям і забезпечувати максимальну ефективність в протидії розвідувальній, підривній та терористичній діяльності, протидіяти кібернебезпеці та іншим загрозам, які виникають перед державою”.



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