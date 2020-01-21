Контррозвідка і документування злочинів у Криму – Нетужилов назвав головні напрямки роботи главку СБУ в АРК
|18:45 06.02.2020
|Крым
Основні завдання Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим - це контррозвідувальне забезпечення та документування злочинів, які вчиняються в окупованому Криму.
Про це Євген Нетужилов, начальник ГУ СБУ в АР Крим, заявив Центру журналістських розслідувань у програмі спецпроекту «2020: Кримський порядок денний влади».
“Із завдань, що стоять саме перед кримським Головним управлінням СБУ, – це, перш за все, контррозвідувальне забезпечення. Крім того, прокуратура вже позбавлена функцій розслідувань кримінальних проваджень, а на території анексованого Криму постійно вчиняються злочини. Тому ми повинні разом із прокуратурою АРК забезпечити документування цих злочинів і підготовку матеріалів для розгляду в подальшому у міжнародних інстанціях”, – сказав Нетужилов.
Також він зазначив, що СБУ знаходиться в процесі реформування, та навів слова голови СБУ Івана Баканова: “Служба повинна бути мобільною, повинна відповідати сучасним реаліям і забезпечувати максимальну ефективність в протидії розвідувальній, підривній та терористичній діяльності, протидіяти кібернебезпеці та іншим загрозам, які виникають перед державою”.
Ще на цю тему:
Мониторинговая миссия ООН побывала на админгранице с Крымом
Российский куратор Крыма приедет в Севастополь из-за проблем с ФЦП
Постпред президента Антон Кориневич сделал заявление по депутатской инспекции дамбы
У Зеленського хочуть зробити 26 лютого Днем спротиву кримчан
18 березня Верховна Рада проведе парламентські слухання по Криму
Сенцов і прем’єр-міністр Канади Трюдо обговорили долю політв’язнів
Російські ЗМІ підхопили і далі із «сенсаційними» заголовками ту «правду», в яку самі хочуть вірити - Emine Dzheppar
Чехія ніколи не визнає Крим російським - МЗС:країни