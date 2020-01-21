Жители улицы Каштановая стали заложниками Максимовой дачи в Севастополе
|18:30 06.02.2020
|Севастополь
Жилые дома на улице Каштановая в Севастополе ранее являлись хозяйственными постройками. Они были предоставлены сотрудникам лесхоза в 50-х годах прошлого века.
Люди со временем возвели там жилье, пишет Новій Севастополь. Сейчас эти постройки попали в границы особо охраняемой природной территории «Максимова дача». Сотрудники ГБУ «Экоцентр» предупреждают жильцов, что они проживают в своих домах незаконно и угрожают отрезать им водовод, пишет Новій Севастополь.
«Водоснабжение идет от одного из небольших прудов на территории Максимовой дачи. Альтернативных источников водоснабжения нет. Питьевую воду приходится покупать в магазинах», – рассказал депутат Заксобрания Андрей Куринов, побывав на месте и ознакомившись с проблемой.
При этом пруд, из которого местные жители берут воду, зарос, замусорен, там купают лошадей и собак.
ГБУ «Экоцентр» установил шлагбаум на единственной дороге, ведущей через Максимову дачу к домам на улице Каштановая.
В этом районе нет ни газоснабжения, ни наружного освещения.
Оккупанты обещают "детально проработать вопрос, чтобы найти механизмы помощи местным жителям".
Ще на цю тему:
Заарештований у Криму власник парку левів оголосив голодування
Оккупанты уничтожают уникальные крымские ландшафты под Коктебелем
Оператор «МТС» повысил оккупированным Крыму и Севастополю стоимость мобильной связи
Пасажирка рейсу Сімферополь-Москва, після посадки в Домодєдово, погрожувала підірвати літак
Ипотека в Севастополе оказалась самой недоступной в России
Директор крымских частных зоопарков пришел к "полному взаимопониманию" с оккупантами
У Харкові скасували концерт російського коміка через його виступ в окупованому Криму