Следственные органы Молдові передали в суд уголовное дело против бывшего директора Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Василия Ботнаря.

Ботнаря обвиняют в незаконной высылке в Турцию семи турецких учителей, которых затем в Анкаре приговорили к тюремным срокам за связь с Фетхуллахом Гюленом. Как сообщил генпрокурор Молдовы и Александр Стояногло, именно Ботнарь принял решение о депортации учителей, передает ИА REGNUM.

По словам Стояногло, остальные чиновники лишь исполняли указания главы СИБ, не зная, что они противозаконны. Генпрокурор добавил, что Ботнарь сотрудничал со следствием. Если его признают виновным, экс-главе спецслужбы грозит до шести лет лишения свободы по статье «Злоупотребление служебным положением».

Генпрокуратура также намерена настаивать, чтобы с Ботнаря взыскали ущерб на сумму, которую Молдове пришлось выплатить по решению Европейского суда по правам человека по делу о высылке турецких учителей. 11 июня 2019 года ЕСПЧ обязал правительство Молдовы выплатить родственникам учителей по 25 тыс. евро за то, что их незаконно выслали из страны.