В Турции снежная лавина накрыла детей: жуткий момент попал на видео

17:45 06.02.2020   Турция

На востоке Турции снежная лавина накрыла детей, двое погибли.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Бушующий мир", пишет Апостроф.

Трагедия произошла в селе Кекликдере Сабан. Несколько дней в регионе шли мощные снегопады. Трое школьников решили покататься с горки. Но снега было так много, что на подростков сошла снежная лавина.

На кадрах видно, как сначала с крутой горы вниз спускается один ребенок, а потом успешно съезжают трое других школьников. Именно в этот момент детей и накрывает слоем снега. Старшие подростки, которые наблюдали за развлечениями неподалеку, бросились спасать пострадавших. Девушки и парни начали разгребать снег руками. Одного мальчика вытащили живым. Двое других задохнулись.

Ранее, в Турции слой снега накрыл большую команду спасателей, которые отправились на поиски двух потерявшихся туристов. Количество погибших в результате схода двух лавин на востоке Турции достигло 41 человекa.



Ще на цю тему:

20:41 05.02.2020
У Стамбулі при посадці розбився літак, 52 людей поранені
18:41 05.02.2020
Кількість загиблих від двох лавин у Туреччині зросла до 38
16:45 05.02.2020
Туреччина: друга лавина накрила рятувальників, 28 загиблих загалом
12:41 05.02.2020
У Туреччині лавина зійшла на автомобільну дорогу: 5 загиблих
16:41 10.01.2020
В Анталії здійснив жорстку посадку російський літак, пошкоджено фюзеляж / Фото
10:30 10.01.2020
Російський танкер зіткнувся з турецьким риболовецьким судном, трьох людей шукають
14:40 26.12.2019
На сході Туреччини затонув човен з мігрантами
11:00 15.11.2019
На военных складах Турции произошла серия взрывов: десятки раненых
15:00 12.09.2019
На складі боєприпасів турецької армії на півночі Кіпру стався вибух
08:30 19.08.2019
Аномальна злива у Стамбулі: затоплений Гранд-базар евакуювали / Відео
16:52 25.07.2019
У Мінську назвали причину нападу на білоруського дипломата в Туреччині
22:16 12.07.2019
Курорти Туреччини затягнуло димом
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 06.02.2020
Рухнул оборот Бакинской фондовой биржи
20:30 31.01.2020
Азербайджан впервые будет представлен на крупнейшей и старейшей в странах Балтии турвыставке
19:20 21.01.2020
Баку и Тбилиси подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2020 год
17:30 21.01.2020
Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
Всі новини країни
Армения Армения
15:20 06.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении начались двусторонние ротные тактические учения
12:45 03.02.2020
В Армении возбудили еще одно дело после срыва тендера на поставку оружия из РФ
11:20 31.01.2020
ЮВО: В горах Армении танкисты учились уничтожать противника по методике «Танковая карусель»
16:15 29.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные сдают зачетны по боевой стрельбе
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
17:00 04.02.2020
ЄС: Мінімальна зарплата найнижча у Болгарії, найвища - у Люксембурзі
12:20 04.02.2020
Болгария инициирует возобновление дела против «Газпрома»
08:50 30.01.2020
Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку
Всі новини країни
Греция Греция
17:45 05.02.2020
Греція ввела реєстрацію для НУО, які працюють на островах з мігрантами
14:21 05.02.2020
Біля 2000 мігрантів протестували на грецькому острові Лесбос
17:21 03.02.2020
Мігранти побилися з поліцією на грецькому острові Лесбос
11:40 31.01.2020
Греческий парламент согласился расширить американское военное присутствие
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:40 06.02.2020
ЮВО: Военнослужащие разнородовых подразделений применили новейшие тактические приемы на учениях в Абхазии
20:10 04.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии прошли учения мотострелков
18:45 04.02.2020
В Южной Осетии покончил с собой солдат-контрактник из России
18:15 04.02.2020
ЮВО: Подразделения российской военной базы в Южной Осетии проведут боевые стрельбы
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:00 06.02.2020
В Молдове судят экс-главу спецслужбы
17:00 06.02.2020
Через негоду не працюють пункти пропуску на кордоні з Молдовою / Фото
19:15 29.01.2020
Президент Молдови хоче "всидіти на двох стільцях"
14:41 22.01.2020
В Молдові заперечили можливість передачі засудженого бізнесмена Платона в Україну
Всі новини країни
Россия Россия
17:15 06.02.2020
В России заявили о банкротстве производителя подводных аппаратов
16:45 06.02.2020
На Азовском море ждут шторма. В Херсоне из-за ухудшения погодных условий. закрыт аэропорт
16:30 06.02.2020
В России свернули проектные работы по созданию атомного эсминца для ВМФ - нет средств
16:15 06.02.2020
Российские корабли получат комплекс ПВО, который разработчики называют "не имеющим равных в мире"
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:41 05.02.2020
Парламент Румунії виніс вотум недовіри уряду
13:40 31.01.2020
Потужний землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини
18:45 30.01.2020
У Румунії опозиція ініціювала вотум недовіри уряду
18:15 28.01.2020
В Румунії побудували паром для роботи в Канаді, проектували який і українські інженери
Всі новини країни
Турция Турция
17:45 06.02.2020
В Турции снежная лавина накрыла детей: жуткий момент попал на видео
12:40 06.02.2020
Радбез ООН проведе екстрене засідання щодо Сирії
10:20 06.02.2020
Поставки газа “Газпромом” в Турцию в 2019 году упали почти на половину
08:00 06.02.2020
Кількість постраждалих в аварії літака в аеропорту Стамбула зросла до 120 / Відео
Всі новини країни
Украина Украина
18:15 06.02.2020
Полозов домагатиметься щоб Яцкіна в Лефортово міг відвідати український консул
17:30 06.02.2020
Арештованому за "держзраду РФ" кримчанину загрожує до 20 років тюрми
16:00 06.02.2020
Горняки Балаклавского рудоуправления готовят протесты в Севастополе
15:00 06.02.2020
Расхитители бюджетных денег устраивают в Севастополе строительные свалки
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд