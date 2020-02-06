На востоке Турции снежная лавина накрыла детей, двое погибли.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Бушующий мир", пишет Апостроф.

Трагедия произошла в селе Кекликдере Сабан. Несколько дней в регионе шли мощные снегопады. Трое школьников решили покататься с горки. Но снега было так много, что на подростков сошла снежная лавина.

На кадрах видно, как сначала с крутой горы вниз спускается один ребенок, а потом успешно съезжают трое других школьников. Именно в этот момент детей и накрывает слоем снега. Старшие подростки, которые наблюдали за развлечениями неподалеку, бросились спасать пострадавших. Девушки и парни начали разгребать снег руками. Одного мальчика вытащили живым. Двое других задохнулись.

Ранее, в Турции слой снега накрыл большую команду спасателей, которые отправились на поиски двух потерявшихся туристов. Количество погибших в результате схода двух лавин на востоке Турции достигло 41 человекa.