Арештованому за "держзраду РФ" кримчанину загрожує до 20 років тюрми

17:30 06.02.2020   Крым

Адвокат Микола Полозов, який захищає Івана Яцкіна, заарештованого в окупованому Криму за підозрою в "державній зраді", повідомив, що наступне судове засідання у цій справі призначено на березень; його підзахисному загрожує термін від 12 до 20 років.

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на адвоката, пише Укрінформ.

«Наступне судове засідання у справі Івана Яцкіна призначено на березень 2020 року. Наразі стосовно нього проводяться слідчі дії. Санкція за цією статтею передбачає від 12 до 20 років ув'язнення», - розповів Полозов.

Раніше повідомлялося, що адвокат був змушений в дати щодо справи Яцкіна підписку про нерозголошення, оскільки інакше його погрожували вивести зі справи.

Іван Яцкін - уродженець села Войкове Первомайського району Криму. Був затриманий восени 2019 року, наприкінці грудня російська влада вивезла його в Москву і утримує у СІЗО "Лефортово". Яцкіна обвинувачують в тому, що він, перебуваючи в окупованому Криму та діючи в інтересах України, нібито передавав відомості, які становлять державну таємницю Росії.

За заявою захисту, на обвинуваченого чинили психологічний тиск.

У Яцкіна двоє неповнолітніх дітей на утриманні та незабаром має народитися ще одна дитина.



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