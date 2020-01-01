На Азовское надвигается шторм.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Главного управления ГСЧС Украины в Херсонской области Сергей Черный, пишет ZN,UA.

"В течение суток 06.02 на Азовском море ожидаются сложные погодные условия І уровня опасности (желтого): усиление северо-восточного ветра, на юге моря южного 15-20 м/с; ухудшение видимости в осадках 200-500 м", - говорится в сообщении.

Черный также отметил, что ухудшение погодных условий может негативно повлиять на деятельность предприятий морской отрасли и морского транспорта.

Из-за осложнения погодных условий закрыли международный аэропорт «Херсон» . Об этом сообщает Херсонская областная государственная администрация.

«Международный аэропорт«Херсон» закрыт. <...> 6 февраля 2020 по Херсонской области снег, метель, снежные заносы, гололедица. Ветер — 15–20 м/с», — сообщает ОГА.

Также в Херсонской области из-за осложнения погодных условий отсутствует электроснабжение в 134 населенных пунктах (Бериславский, Великолепетихский, Высокопольский, Великоалександровский, Голопристанский, Ивановский, Каховский, Нижнесерогозский, Новотроицкий, Олешковской, Скадовский, Чаплинский районы и частично г. Херсон).

При этом проезд автотранспорта всеми автодорогами государственного и местного значения обеспечен. На наиболее проблемных участках дорог привлечены техника и личный состав облавтодора, ГСЧС и Нацгвардии Украины.

Напомним, что из-за непогоды в Одесской области временно закрыли некоторые участки дорог государственного значения.

Ранее сообщалось, что в четверг, 6 февраля, в Украине значительно похолодает. В южных и восточных областях страны, а также в Днепропетровской области ожидается сильный снег. Температура ночью опустится до -14°.