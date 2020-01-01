На Азовском море ждут шторма. В Херсоне из-за ухудшения погодных условий. закрыт аэропорт
|16:45 06.02.2020
|Азовский район
На Азовское надвигается шторм.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Главного управления ГСЧС Украины в Херсонской области Сергей Черный, пишет ZN,UA.
"В течение суток 06.02 на Азовском море ожидаются сложные погодные условия І уровня опасности (желтого): усиление северо-восточного ветра, на юге моря южного 15-20 м/с; ухудшение видимости в осадках 200-500 м", - говорится в сообщении.
Черный также отметил, что ухудшение погодных условий может негативно повлиять на деятельность предприятий морской отрасли и морского транспорта.
Из-за осложнения погодных условий закрыли международный аэропорт «Херсон» . Об этом сообщает Херсонская областная государственная администрация.
«Международный аэропорт«Херсон» закрыт. <...> 6 февраля 2020 по Херсонской области снег, метель, снежные заносы, гололедица. Ветер — 15–20 м/с», — сообщает ОГА.
Также в Херсонской области из-за осложнения погодных условий отсутствует электроснабжение в 134 населенных пунктах (Бериславский, Великолепетихский, Высокопольский, Великоалександровский, Голопристанский, Ивановский, Каховский, Нижнесерогозский, Новотроицкий, Олешковской, Скадовский, Чаплинский районы и частично г. Херсон).
При этом проезд автотранспорта всеми автодорогами государственного и местного значения обеспечен. На наиболее проблемных участках дорог привлечены техника и личный состав облавтодора, ГСЧС и Нацгвардии Украины.
Напомним, что из-за непогоды в Одесской области временно закрыли некоторые участки дорог государственного значения.
Ранее сообщалось, что в четверг, 6 февраля, в Украине значительно похолодает. В южных и восточных областях страны, а также в Днепропетровской области ожидается сильный снег. Температура ночью опустится до -14°.
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