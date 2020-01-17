Проектные работы по созданию облика перспективного атомного эсминца для ВМФ России фактически остановлены из-за отсутствия средств и переноса сроков завершения проекта "вправо".

Об этом Mil.Press FlotProm рассказали два информированных источника в военно-морских НИИ и КБ.

Тем временем в боевом составе российского флота остался единственный эсминец проекта 956 - "Быстрый". Всего для ВМФ их построили 17. Второй и последний однотипный корабль, имеющийся в распоряжении ВМФ, "Адмирал Ушаков", сейчас проходит ремонт.

"Существенных средств на создание эсминца пока не выделяют ни Северному проектно-конструкторскому бюро, ни Крыловскому государственному научному центру. Однако предприятия продолжают определенные работы в инициативном порядке", - рассказал другой собеседник издания.

При этом КГНЦ создает перспективный концептуальный облик корабля с учетом достижений военно-морской науки, а СПКБ - более "конкретный" эсминец (пока на уровне эскизного проектирования), привязанный к возможностям разработчиков вооружения и завода-строителя. Несколько вариантов моделей будущего эсминца испытывали в бассейнах Крыловского центра. При этом публично демонстировались только старые модели, испытанные в первой половине 2010-х годов.

Перспективный атомный эсминец сейчас даже не обсуждается, это далекое будущее, добавил отраслевой источник Mil.Press FlotProm. "Сейчас проектирование de facto приостановлено, соответствующее решение принято в управлении кораблестроения ВМФ. К работам планируют вернуться позже, чтобы не перепрыгивать от фрегатов (типа "Адмирал Горшков" - ред.) водоизмещением в 5400 тонн к эсминцам водоизмещением 19 000 тонн", - резюмировал он.

Промежуточным звеном между серийными фрегатами проекта 22350 и эсминцами, создающимися в рамках ОКР "Лидер-1", станут "Супер-Горшковы" - фрегаты увеличенного водоизмещения проекта 22350М. Эскизное проектирование "подросшего" фрегата в конце прошлого года успешно завершило СПКБ. Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов в декабре 2019 года сказал, что завершить проектирование корабля проекта 22350М планируют к 2022 году. После этого можно ожидать закладок.

По размерениям и водоизмещению "Супер-Горшков" примерно соответствует эсминцу проекта 956. "В перспективе корабли проекта 22350М могут переклассифицировать - по примеру БПК проекта 1155, которые после модернизации станут фрегатами, - рассказал изданию специалист одного из военно-морских НИИ. - При этом по классификации НАТО эти БПК - противолодочные эсминцы. Пока что старая советская классификация соседствует с новой, которая добавила класс многоцелевых кораблей с подклассами "корвет" и "фрегат", а в перспективе - и "эсминец".

Закладку же перспективного атомного эсминца осуществят в лучшем случае во второй половине 2020-х годов.

Справка Mil.Press FlotProm: В 2017 году флот и промышленность договорились о создании атомного эсминца водоизмещением 19 тысяч тонн. Об этом стало известно два года спустя. Заложить его планировали на "Северной верфи" после модернизации предприятия, однако ее завершение откладывается. Построить корабль можно за семь лет, стоимость программы - порядка 100 млрд рублей.

В июле 2018 года вице-адмирал Виктор Бурсук, занимавший тогда должность замглавкома ВМФ России по вооружению, заявил изданию, что постройка эсминца заложена в текущую Госпрограмму вооружений (до 2027 года - ред.). Тогда, по словам адмирала, техническое проектирование новейшего российского эсминца "Лидер" планировали начать в 2019-2020 годах. Завершить эту работу хотели к 2022 году,

Как заявил изданию летом 2019 года начальник управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Владимир Тряпичников, работы над эскизным проектом перспективного эсминца продолжаются. Вместе с тем он добавил, что информация по теме закрыта.

2 декабря 2019 года, открывая очередную серию совещаний по оборонной тематике, президент РФ Владимир Путин поставил задачу наращивать боевые возможности Военно-морского флота. Он подчеркнул необходимость поставок (флоту) эсминцев и универсальных десантных кораблей.