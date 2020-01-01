Горняки Балаклавского рудоуправления намерены устроить акции протеста перед администрацией города из-за заблокированной дороги на предприятие.

«30 декабря дорогу, по которой ездят наши машины, перегородили те, кто должен убирать мусор. Мы не можем вывозить продукцию. Стоит там частное охранное предприятие из Крыма. Было собрание горняков, рабочие собираются идти к администрации «стучать» касками. Пока надеемся уладить переговорами. Но люди «кипят». Мы платим налоги, а те, кто вывозит породу из отвала, не платят. Пока руководители Балаклавы не идут навстречу и не хотят изменять или разрывать договор с фирмой – «уборщиком», почему – не понятно. Если не найдем решения – ситуация взорвется», – цитирует представителя рудоуправления издание Новости Крыма.

Ранее дирекция АО «Балаклавское РУ» сообщала о попытке захвата территории и имущества предприятия стоимостью в десятки миллионов рублей. Официальные комментарии местных властей, правоохранителей и представителей фирм, на которые указывают в Балаклавском рудоуправлении, до сих пор отсутствуют.