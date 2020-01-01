Горняки Балаклавского рудоуправления готовят протесты в Севастополе

16:00 06.02.2020   Севастополь

Горняки Балаклавского рудоуправления намерены устроить акции протеста перед администрацией города из-за заблокированной дороги на предприятие.

«30 декабря дорогу, по которой ездят наши машины, перегородили те, кто должен убирать мусор. Мы не можем вывозить продукцию. Стоит там частное охранное предприятие из Крыма. Было собрание горняков, рабочие собираются идти к администрации «стучать» касками. Пока надеемся уладить переговорами. Но люди «кипят». Мы платим налоги, а те, кто вывозит породу из отвала, не платят. Пока руководители Балаклавы не идут навстречу и не хотят изменять или разрывать договор с фирмой – «уборщиком», почему – не понятно. Если не найдем решения – ситуация взорвется», – цитирует представителя рудоуправления издание Новости Крыма.

Ранее дирекция АО «Балаклавское РУ» сообщала о попытке захвата территории и имущества предприятия стоимостью в десятки миллионов рублей. Официальные комментарии местных властей, правоохранителей и представителей фирм, на которые указывают в Балаклавском рудоуправлении, до сих пор отсутствуют.



Ще на цю тему:

20:40 29.08.2019
В окупованому Криму керчанин вийшов на одиночний пікет / Фото, відео
11:21 02.05.2019
У Москві провели одиночні пікети на підтримку українських політв'язнів
12:01 12.04.2019
В оккупированном Крыму растет протестная активность - РосСМИ
14:05 18.12.2018
В оккупированном Севастополе потерявшие работу предприниматели "штурмуют" прокуратуру / Фото
11:45 10.12.2018
Росгвардия "на высоком профессиональном уровне" будет гонять недовольных крымчан / Фото
11:34 03.12.2018
Севастопольцы в оригинальной форме выразили недовольство оккупационными "властями" / Фото
20:59 03.09.2018
Вслед за Феодосией восстал Коктебель
11:07 03.09.2018
В оккупированном Крыму потребовали отставки российского правительства
13:47 18.07.2018
Бумбокс устроит певческую акцию протеста на границе с временно оккупированным Крымом
15:33 05.07.2018
В оккупированном Крыму роботы научились ругать местную "власть"
12:41 26.06.2018
В Крыму оккупационная власть запретила митинг против российской пенсионной реформы
08:48 05.06.2018
В оккупированном Севастополе около 300 человек вышли на митинг против «правительства» города
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 06.02.2020
Рухнул оборот Бакинской фондовой биржи
20:30 31.01.2020
Азербайджан впервые будет представлен на крупнейшей и старейшей в странах Балтии турвыставке
19:20 21.01.2020
Баку и Тбилиси подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2020 год
17:30 21.01.2020
Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
Всі новини країни
Армения Армения
15:20 06.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении начались двусторонние ротные тактические учения
12:45 03.02.2020
В Армении возбудили еще одно дело после срыва тендера на поставку оружия из РФ
11:20 31.01.2020
ЮВО: В горах Армении танкисты учились уничтожать противника по методике «Танковая карусель»
16:15 29.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные сдают зачетны по боевой стрельбе
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
17:00 04.02.2020
ЄС: Мінімальна зарплата найнижча у Болгарії, найвища - у Люксембурзі
12:20 04.02.2020
Болгария инициирует возобновление дела против «Газпрома»
08:50 30.01.2020
Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку
Всі новини країни
Греция Греция
17:45 05.02.2020
Греція ввела реєстрацію для НУО, які працюють на островах з мігрантами
14:21 05.02.2020
Біля 2000 мігрантів протестували на грецькому острові Лесбос
17:21 03.02.2020
Мігранти побилися з поліцією на грецькому острові Лесбос
11:40 31.01.2020
Греческий парламент согласился расширить американское военное присутствие
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:40 06.02.2020
ЮВО: Военнослужащие разнородовых подразделений применили новейшие тактические приемы на учениях в Абхазии
20:10 04.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии прошли учения мотострелков
18:45 04.02.2020
В Южной Осетии покончил с собой солдат-контрактник из России
18:15 04.02.2020
ЮВО: Подразделения российской военной базы в Южной Осетии проведут боевые стрельбы
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:00 06.02.2020
В Молдове судят экс-главу спецслужбы
17:00 06.02.2020
Через негоду не працюють пункти пропуску на кордоні з Молдовою / Фото
19:15 29.01.2020
Президент Молдови хоче "всидіти на двох стільцях"
14:41 22.01.2020
В Молдові заперечили можливість передачі засудженого бізнесмена Платона в Україну
Всі новини країни
Россия Россия
17:15 06.02.2020
В России заявили о банкротстве производителя подводных аппаратов
16:45 06.02.2020
На Азовском море ждут шторма. В Херсоне из-за ухудшения погодных условий. закрыт аэропорт
16:30 06.02.2020
В России свернули проектные работы по созданию атомного эсминца для ВМФ - нет средств
16:15 06.02.2020
Российские корабли получат комплекс ПВО, который разработчики называют "не имеющим равных в мире"
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:41 05.02.2020
Парламент Румунії виніс вотум недовіри уряду
13:40 31.01.2020
Потужний землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини
18:45 30.01.2020
У Румунії опозиція ініціювала вотум недовіри уряду
18:15 28.01.2020
В Румунії побудували паром для роботи в Канаді, проектували який і українські інженери
Всі новини країни
Турция Турция
17:45 06.02.2020
В Турции снежная лавина накрыла детей: жуткий момент попал на видео
12:40 06.02.2020
Радбез ООН проведе екстрене засідання щодо Сирії
10:20 06.02.2020
Поставки газа “Газпромом” в Турцию в 2019 году упали почти на половину
08:00 06.02.2020
Кількість постраждалих в аварії літака в аеропорту Стамбула зросла до 120 / Відео
Всі новини країни
Украина Украина
18:15 06.02.2020
Полозов домагатиметься щоб Яцкіна в Лефортово міг відвідати український консул
17:30 06.02.2020
Арештованому за "держзраду РФ" кримчанину загрожує до 20 років тюрми
16:00 06.02.2020
Горняки Балаклавского рудоуправления готовят протесты в Севастополе
15:00 06.02.2020
Расхитители бюджетных денег устраивают в Севастополе строительные свалки
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд