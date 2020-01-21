На российской военной базе в Армении началась подготовка мотострелковых подразделений с проведением двусторонних ротных тактических учений с боевой стрельбой на высокогорном полигоне Алагяз.

На учениях будут отрабатываться действия подразделений при отражении нападений диверсионно-разведывательных групп, ведении оборонительных и наступательных действий, ведении огня из стрелкового оружия, боевых машин, орудий, минометов и гранатометов по целям, имитирующим легкобронированную технику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу условного противника, пишет пресс-служба Минобороны России.

Корректировка ведения огня будет проводиться артиллерийскими и авиационными наводчиками, расчетами беспилотных летательных аппаратов.

Особое внимание будет уделяться применению современных средств управления, разведки и связи «Стрелец», маскировке, мероприятиям, направленным на выявление заражения местности отравляющими веществами в районах расположения войск, преодолению минно-взрывных заграждений, созданию фортификационных сооружений.

Двусторонние ротные тактические учения в российской военной базе проводятся в период с 4 февраля по 10 марта. В них принимают участие около 1 тыс. военнослужащих ЮВО и задействовано более 200 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные аппараты.

В рамках проведения двусторонних ротных тактических учений на полигоне Алагяз военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа в Армении, выполнили задачи по захвату пленных и документов условного противника в горно-лесистой местности.

Разведчики отработали действия по поиску живой силы и объектов противника с использованием современного комплекса разведки и связи «Стрелец», провели засаду, захват пленных и документов, содержащие «секретные» данные, и выполнили подрыв бронетехники, сторожевого охранения и командного пункта условного противника из бесшумного оружия.

Военнослужащие отработали отход и отражение атаки группы условного противника, после чего выполнили эвакуацию и оказание первой медицинской помощи условно раненым.

К двусторонним ротным тактическим учениям в горно-лесистой местности привлечено более 300 военнослужащих разведывательных подразделений и задействовано около 50 единиц военной специальной техники, в том числе беспилотная летательная авиация.

На российской военной базе в Армении началась модульная подготовка мотострелковых рот.

Подготовка мотострелковых подразделений по организации тактического учебного боя, а также с проведением этапов боевой стрельбы в дневное и ночное время проводится на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз по модульной системе с максимальным привлечением всех военнослужащих к занятиям по боевой подготовке.

При подготовке военнослужащие отрабатывают в двустороннем бою нормативы по огневой, тактической, медицинской, специальной подготовкам и вождению боевых машин. Мотострелки учатся самостоятельно принимать решения и взаимодействовать с силами оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации, подразделениями противовоздушной обороны, артиллерии, танковыми и разведывательными, а также с тактическим воздушным десантом с учетом опыта, полученного в современных вооруженных конфликтах.

Двусторонние ротные тактические учения в российской военной базе проводятся в период с 4 февраля по 10 марта. В них принимают участие около 1 тыс. военнослужащих и задействовано более 200 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные аппараты.