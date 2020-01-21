Совместный рейд "по ловле устроителей свалок" провели 5 февраля сотрудники Севприроднадзора, департамента городского хозяйства, инспекторы ГИБДД и общественники, сообщает НТС.

Они посетили несколько наиболее проблемных участков, где часто незаконно сваливают строительные отходы, пишет ForPost.

Одно из таких мест — постепенно превращающийся в свалку Инкерманский карьер. Раньше здесь добывали камень для строительства, но сейчас карьер не функционирует.

«Мы уже неоднократно фиксировали автомобили, которые вывозят сюда строительные отходы с признаками четвёртого и пятого класса опасности. На данном участке ведётся деятельность по переработке данных отходов. Но, кроме этого, мы неоднократно наблюдали, как сваливают отходы четвёртого класса опасности — бетонные изделия, асфальт переработанный — и засыпают сверху грунтом пятого класса опасности», — говорит член т.н. "Общественной палаты Севастополя" Юрий Чайкин.

Недалеко находится дробильная установка — здесь перерабатывают строительные отходы. В Севприроднадзоре говорят, что разрешительных документов на эти работы нет.

Проблема незаконного сброса мусора в Севастополе крайне актуальна. Новые точки со строительными или бытовыми отходами появляются чуть ли не каждый день, говорят общественники. Они намерены бороться с нарушителями и наказывать виновных.

«То есть, помимо того что будут наложены штрафы на предприятия, будет ставится вопрос об изъятии лицензии, если таковая имеется, после этого — на взыскание экологического ущерба и обязать предприятия устранить свалки, незаконные свалки строительных отходов за собственный счёт. Здесь уже речь идёт уже о гораздо более крупных денежных средствах», — заявляет Юрий Чайкин.

По словам Чайкина, вывоз и утилизация строительного мусора стоит дорого. Организовывая стихийные свалки, недобросовестные перевозчики зарабатывают большие деньги.

«Мы наблюдали картину, когда и в Юхарину балку, и в район Инкермана, и на этот участок в день вывозится 50 и более машин. То есть ежедневно такие фирмы недобросовестно зарабатывают очень большие деньги. Одно дело, когда эти денежные средства оплачивают частные организации таким перевозчикам. Другое дело, когда реализуются какие-то федеральные целевые программы, оплачиваются официально бюджетные средства. Эти фирмы, которые занимаются таким недобросовестным видом получения дохода, просто кладут эти деньги себе в карман.

Здесь речь идёт о более серьёзных нарушениях, таких как нецелевое использование бюджетных средств», — считает Юрий Чайкин.