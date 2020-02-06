В Индии назвали сумму инвестиций в совместное с Украиной предприятие, являющееся частью масштабного индийского проекта UP Defense Corridor.

Этот проект нацелен на организацию совместной с иностранными компаниями деятельности по техническому обслуживанию, ремонту и производству военной техники и комплектующих, пишет ghall.com.

Создание совместного предприятия оценивается индийской стороной в 380 млрд рупий. Это около 5,3 млрд долларов США. В совместный проект, который в Индии вырисовывается весьма масштабным, войдут Titan Aviation и Aerospace India Ltd. Для одной из площадок в Индии выделяется территория около 2,5 тыс га. Площадка для предприятия находится в районе Джханси (индийский штат Уттар-Прадеш). Часть средств пойдёт на организацию безопасности стратегически важного объекта.

Созданием высокотехнологичного оборудования для контроля безопасности займётся индийская компания Hans Energy Systems Ltd.

В проект собираются включить компании по созданию беспилотников, военных автомобилей, элементов и аппаратов для аэрокосмической промышленности, полимерных материалов нового поколения, взрывчатых веществ, электроники и др. Индийские эксперты отмечают, что заинтересованность в кооперации с Украиной связана в первую очередь с ракетно-космическим направлением.